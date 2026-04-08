Împreună de Învierea Domnului: Daruri pentru 200 de familii au fost oferite de Protoieria Sector 3 Capitală

Protoieria Sector 3 Capitală a organizat marți o nouă ediție a proiectului social-filantropic „Împreună de Învierea Domnului”, destinat sprijinirii persoanelor cu posibilități materiale reduse. Inițiativa se derulează de peste zece ani.

În cadrul acțiunii, 200 de familii aflate în evidența Biroului de Asistență Socială al protopopiatului au primit pachete cu alimente de bază și produse tradiționale pentru masa de Sfintele Paști.

La activitate au participat copiii de la Centrul de Zi „Sfânta Muceniță Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care au oferit un moment artistic, interpretând pricesne specifice perioadei pascale.

Sprijin material și duhovnicesc

Părintele protopop Florin Nectarie Busuioc a subliniat importanța implicării comunității și a solidarității.

„Am primit și noi, prin intermediul parohiilor, daruri, am adăugat și noi pe lângă acestea și dragostea noastră și le-am pregătit din timp, gândindu-ne la fiecare dintre aceste 200 de familii care au nevoie de ajutorul nostru”, a declarat părintele protopop pentru Trinitas TV.

„Dăruind darurile acestea alimentare, bucuria aceasta împărtășită, am gustat și noi și ei un pic din Rai, un pic din Înviere, un pic din lumina Învierii Hristos care va să vină”.

Totodată, Părintele protopop Florin Nectarie Busuioc a evidențiat dimensiunea duhovnicească a acțiunii, arătând că sprijinul oferit nu este doar material: „Le oferim și bucuria aceasta prin intermediul copiilor care au cântat atât de frumos pricesne”, îndemnându-i pe beneficiari „să meargă și la spovedit, să se pregătească și sufletește pentru Învierea lui Hristos”.

La nivelul Protopopiatului Sector 3 Capitală, activități social-filantropice sunt organizate lunar, iar acțiuni de amploare au loc cel puțin de două ori pe an, în sprijinul comunității.

Foto credit: Ziarul Lumina