Cum se întâlnesc știința și filosofia în comunicarea științifică: Perspectiva acad. Mircea Flonta

Mircea Flonta, membru al Academiei Române, a susținut miercuri o conferință dedicată conceptelor fundamentale din știință și filozofie în comunicarea științifică. Manifestarea face parte din proiectul „Ora de știință”, ajuns în al 4-lea an de activitate.

Academicianul a vorbit despre conceptul de cunoaștere științifică din perspectivă filozofică și importanța delimitării riguroase a acestui domeniu.

„Elaborarea și discuția critică a imaginilor științifice ale lumii reprezintă întreprinderi de mare anvergură în care se angajează de regulă cercetători însuflețiți de ambiții intelectuale, ambiții ce pot fi înțelese și se cuvin a fi apreciate”.

Înțelegerea cunoașterii științifice

Mircea Flonta a subliniat importanța delimitării riguroase a cunoașterii științifice și a evidențiat faptul că rezultatele cercetării se bazează pe afirmații verificabile și pe consensul specialiștilor.

„Sunt întreprinderi ce ies în afara perimetrului cercetării propriu-zise și nu pot întruni consensul general de care beneficiază doar rezultatele. Deși progresează continuu și într-un ritm tot mai rapid, cercetarea științifică nu oferă răspunsuri la multe întrebări ce stau în centrul intereselor unei ființe gânditoare, înclinate spre reflexii”, a spus academicianul.

Cercetarea științifică progresează constant prin acumularea de rezultate controlabile, însă imaginile generale asupra lumii construite de știință pot suferi schimbări pe măsură ce apar noi descoperiri: „Cunoașterea științifică a naturii și a lumii omului reprezintă totalitatea afirmațiilor controlabile ce privesc privesc faptele și relațiile dintre acestea”.

Ora de știință

Evenimentul a fost moderat de Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române, care a prezentat rezultatele proiectului „Ora de știință”.

„Este o serie care se adresează publicului larg. În seara aceasta ați asistat la un eveniment mai interesant dintr-un anumit punct de vedere, și anume l-am invitat pe domnul academician Mircea Flonta, care este un excepțional filosof al științei”, a transmis Marius Andruh pentru Trinitas TV.

Seria de întâlniri are ca obiectiv popularizarea cunoașterii științifice și stimularea dialogului dintre cercetători și publicul larg.

Foto credit: Academia Română