Credincioșii sunt chemați la iertare și la o credință vie, a spus Episcopul Timotei

„Credincioșii sunt chemați la iertare și la o credință vie, fără frică, urmând exemplul apostolilor și al sfinților”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei.

Preasfinția Sa a slujit în Parohia „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” din Plasencia, aflată în provinica Cáceres din vestul Spaniei. Episcopul Timotei a tâlcuit Evanghelia Duminicii a doua după Paști, subliniind modul în care Hristos Se arată ucenicilor.

„Evanghelia zilei relatează două momente în care Mântuitorul Hristos Se arată ucenicilor Săi, care, cuprinși de frică, stăteau ascunși cu ușile încuiate”.

Întărirea în credință

Ierarhul a explicat că această întâlnire a avut rolul de a întări credința apostolilor și de a-i pregăti pentru misiune.

„Prin această întâlnire, Mântuitorul le întărește credința, le alungă frica și le încredințează misiunea de a propovădui Evanghelia, dăruindu-le și puterea de a ierta păcatele”.

„Astfel, El arată că a venit în lume nu să judece, ci să mântuiască și să aducă pace, mai ales pacea sufletească”, a adăugat Preasfinția Sa.

Activitatea pastoral-misionară

În cadrul slujbei, Episcopul Timotei l-a hirotesit singhel pe părintele ieromonah Teofan Ursachii, „în semn de apreciere pentru activitatea pastoral-misionară desfășurată cu dăruire în mijlocul credincioșilor”.

De asemenea, mai mulți credincioși din parohie au primit Diploma „Sfântul Apostol Iacov cel Mare”, pentru implicarea lor în viața comunității.

Parohia Română „Sfântul Mucenic Sava de la Buzău” din Plasencia a fost înființată în anul 2016 și îndeplinește misiunea pastoral-misionară pentru românii din întreaga provincie Cáceres. Comunitatea își desfășoară activitatea liturgică în Biserica Convento de San Ildefonso, care se află la adresa Calle Sancho Polo, n.8, 10600, Plasencia, Spania.

Foto crerdit: Episcopia Spaniei și Portugaliei