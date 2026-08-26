Corala Preoțească „Ștefan Nosievici” a obținut medalia de aur la un concurs de muzică sacră din Slovenia

Corala Preoțească „Ștefan Nosievici” a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a câștigat Medalia de Aur la secțiunea Muzică Corală Sacră, în cadrul unei competiții corale desfășurate la Portorož, Slovenia.

Rezultatul încununează activitatea grupului și marchează o nouă prezență a acesteia pe scena muzicală internațională.

Părintele Ionel-Doru Budeanu, protopop de Suceava și coordonatorul coralei, a explicat că premiul este rezultatul muncii întregului grup și al dorinței de a face cunoscută frumusețea muzicii sacre.

„Suntem bucuroși și recunoscători pentru această Medalie de Aur, care încununează munca și dăruirea membrilor Coralei Preoțești Ștefan Nosievici. Am avut bucuria de a reprezenta Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și de a duce mai departe, prin cântare, frumusețea și profunzimea muzicii corale sacre”, a declarat părintele Ionel-Doru Budeanu pentru presa locală.

Coordonatorul grupului a adresat mulțumiri tuturor celor care au sprijinit participarea coralei la competiția internațională.

Cinci ani de activitate

Corala Preoțească „Ștefan Nosievici” a fost înființată în anul 2021, la inițiativa Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților.

Grupul reunește preoți și diaconi din protopopiatele eparhiei și a participat, în ultimii ani, la numeroase manifestări bisericești și culturale din țară și din străinătate.

Medalia de aur obținută în Slovenia se adaugă premiului I obținut în 2022 la Festivalul Internațional de Muzică Bisericească Ortodoxă de la Hajnowka, Polonia.

La competiția de la Portorož a participat și Corala de Fete „Ciprian Porumbescu” din Suceava, care a obținut Marele Trofeu la categoria Folclor, precum și Trofeul și Medalia de Aur la categoria „Polyphonical Profane Music”.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților