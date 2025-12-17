Copiii români din Protoieria Castellon sunt atât de numeroși, încât festivalul de colinde s-a desfășurat în două locații

Anul acesta, Festivalul de colinde „Bun ești, Doamne, bun” din Protopopiatul Castellon s-a desfășurat duminică în două locații, pentru a putea primi copiii români, care, alături de părinții lor, participă în număr tot mai mare de la an la an.

Membrii comunităților ortodoxe române Valencia I, Lliria, Requena, Torrent și Valencia II s-au întâlnit la restaurantul Els Tarrongers din Torrent, iar cei ai parohiilor din Vinaros, Oropesa de Mar, Castellon, Segorbe, Villareal și Sagunto s-au reunit la Parohia din Castellon.

Festivalul de colinde de la Torrent

La Torrent a fost prezent Bogdan Stănescu, consul general al României la Valencia, și doamna viceconsul Cosmina B. Dumitrache.

Părintele Vasile Pop, consilier eparhial la Sectorul Învățământ și activități cu tinerii al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a vorbit în deschidere, iar la final Consulul General Bogdan Stănescu a subliniat importanța acestui eveniment care reunește familii și copii de origine română.

Evenimentul de la Castellon

La Castellon au fost prezenți Dorina-Irina Popan de la Consulatul General al României la Valencia, și Vicent Sales Mateu, viceprimarul orașului Castellon, care au apreciat anvergura festivalului de colinde al românilor ortodocși din regiune.

De asemenea, Părintele Protoiereu Aurelian Gheorghe Stoica a subliniat bucuria pe care evenimentul o reprezintă pentru sutele de copii din protopopiat.

În regiune sunt numeroși copii români

După ce fiecare grup de colindători și-a susținut recitalul de colinde și poezii în fața numerosului public, toate grupurile au urcat pe scenă și au cântat împreună Astăzi S-a născut Hristos și Campana sobre Campana, colind tradițional andaluz

Gazdele le-au oferit daruri, și Diplome de participare semnate de Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei.

Colindătorii au fost exclusiv copii îmbrăcați în costume populare românești, ceea ce relevă atât o rată mare a natalității la românii din Spania, cât și impactul pozitiv al activității școlilor parohiale din protoierie.

Foto credit: Facebook / Parohia „Sfântul Nicolae” Castellon