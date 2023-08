Copiii cu sindrom Down, „Pelerini în Cetatea Bucureștilor”

Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor a desfășurat marți un nou traseu pie­tonal în cadrul proiectului „Pelerini în Cetatea Bucureștilor”. Turul a fost dedicat copiilor cu sindrom Down din cadrul Asociației Down Plus Bucu­rești.

La turul ghidat au participat 20 de persoane din partea Asociației Down Plus București, dar și 13 membri ai Grupului catehetic „Sfântul Iachint de la Vicina” al Parohiei „Sfânta Treime”-Ghencea, Protoieria Sector 5 Capitală.

Participanții au descoperit arhitectura impresionantă a bisericilor, istoria lor și importanța spirituală în cadrul fiecărei zone.

„Mai mulți voluntari ai Parohiei «Sfânta Treime»-Ghencea au activat ca voluntari și în cadrul Asociației Down Plus, păstrân­du-se astfel o colaborare de aproximativ opt ani”, a declarat pentru Ziarul Lumina Claudia Ilinca, coordonatorul Grupului catehetic „Sfântul Iachint de Vicina”.

„Pe lângă promovarea patrimoniului spiritual în rândul copiilor şi tinerilor, prin această acțiune s-a urmărit și incluziunea socială a persoanelor cu sindrom”, a detaliat Claudia Ilinca.

Pelerinii au fost însoţiţi de un ghid din grupul de voluntari «Tineri în acţiune» al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Au fost vizitate Palatul Patriarhiei, Catedrala Patriarhală, Biserica „Sfânta Ecaterina”, Biserica „Sfântul Spiridon”-Nou şi Mănăstirea Radu Vodă.

Participarea la un astfel de tur este gratuită și deschisă tuturor tinerilor dornici să exploreze frumu­se­țea culturală și spirituală a Bu­cu­reștiului.

Foto credit: Ziarul Lumina