Copii mai bine pregătiți pentru viață: Dr. Oana Moșoiu prezintă resurse educaționale pentru familii, profesori și parohii

Lect. univ. dr. Oana Moșoiu va fi joi invitata unui eveniment educațional găzduit online de paginile de Facebook și Youtube ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

Evenimentul, intitulat „Educația pentru viață a copiilor noștri”, este organizat în colaborare cu Asociația Life-Learning Education și se adresează tuturor celor preocupați de educația copiilor și tinerilor: părinți, profesori, responsabili cu cateheza, cu educația morală și cu formarea caracterului.

Lect. univ. dr. Oana Moșoiu, cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, este autoarea și coordonatoarea programului de formare pentru profesorii care vor să predea opționalul „Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comunitate” (Curriculum la Decizia Școlii).

Disciplina opțională este integrată în curriculumul românesc pentru ciclul primar și gimnazial.

În cadrul întrunirii vor fi prezentate cărțile educaționale din seria „Pregătiți pentru viață”, destinate profesorilor, diriginților, consilierilor școlari, dar și părinților.

Întâlnirea are loc online, pe platforma Zoom, și va fi transmisă live pe conturile de Facebook și Youtube ale Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei joi, 4 decembrie 2025, de la ora 18.00 (ora Italiei) / 19.00 (ora României).

Despre cărțile și programa „Pregătiți pentru viață”

Cărțile educaționale „Pregătiți pentru viață”, adaptate de Editura Life-Learning Education, sunt dedicate atât școlilor, cât și familiilor, asociațiilor și bisericilor care derulează programe educaționale non-formale, extrașcolare sau pentru educația în familie.

Folosite în școli din 24 de țări (între care Franța, Marea Britanie și Coreea de Sud), aceste materiale ajută părinții și educatorii să discute cu copiii despre lucruri în general mai dificil de abordat: cum să-și facă prieteni, cum să împartă lucruri și să coopereze, dar și cum să evite anturajele nepotrivite și comportamentele de risc sau să facă față bullyingul-ui.

Cărțile și programa opționalului „Pregătiți pentru viață” includ cea mai mare diversitate de tematici disponibilă într-un program educațional de limba română – de la Dezvoltare personală la Educație civică și Educație pentru sănătate.

Tematicile sunt tratate în mod adecvat vârstei, cu scopul de a transforma copiii în adulți responsabili, integrați și rezilienți.

Foto credit: Facebook/ Oana Moșoiu