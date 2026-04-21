Convenția aniversară Alcoolicii Anonimi „Unirea” Iași, găzduită la Seminarul Teologic Neamț

Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț a găzduit la finalul săptămânii trecute Convenția aniversară a Grupului Alcoolicilor Anonimi „Unirea” Iași, la împlinirea a 20 de ani de activitate neîntreruptă în sprijinul celor care caută întoarcerea la demnitatea vieții și echilibru.

Manifestarea a debutat vineri cu prezentarea Preambulului AA, a celor 12 Pași și 12 Tradiții, precum și prezentarea participanților și a unui scurt istoric al grupului.

Au fost adresate mulțumiri părintelui Iulian Negru, fondatorul Grupului „Unirea” Iași, pentru inițiativa și sprijinul, care au făcut posibilă această lucrare de două decenii.

În cadrul întâlnirilor au fost abordate teme precum: „Cele trei moșteniri ale AA-ului: Recuperare, Unitate și Servicii”, „Rolul codependentului în recuperarea alcoolicului”, „Umilință și smerenie”, „Puterea grupului AA”, și „Lanțul abstinenței”.

Participanții au mărturisit că toate aceste întâlniri, revederi și transformări nu sunt simple coincidențe. Dumnezeu lucrează prin oameni: prin cei care inițiază, prin cei care găzduiesc, prin cei care ascultă și prin cei care întind o mână la vreme potrivită.

Grupul Alcoolicilor Anonimi „Unirea” din Iași a fost înființat în urmă cu 20 de ani. Întâlnirile au loc la Biserica „Sf. Vasile” Tătărași din Iași lunea, miercurea și vinerea, între orele 17:00 și 18:00.

Foto credit: Doxologia