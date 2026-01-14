Constanța: Acces gratuit la toate punctele muzeale ale MINA, din județ, de Ziua Culturii Naționale

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie (MINA) Constanța a anunțat că accesul publicului va fi gratuit joi, 15 ianuarie, în toate punctele muzeale din județ, cu ocazia celebrării Zilei Culturii Naționale.

Potrivit unui comunicat transmis marți de reprezentanții instituției de cultură, inițiativa vizează reafirmarea valorilor culturale autentice și conștientizarea importanței conservării și promovării patrimoniului național.

„Ziua Culturii Naționale reprezintă un moment de celebrare a identității și expresiei românești. Cu acest prilej, invităm publicul să viziteze spațiile muzeale din județ pentru a descoperi bogăția istorică a regiunii”, au precizat oficialii MINA Constanța.

Programul de vizitare și locațiile disponibile

Publicul va putea vizita gratuit următoarele obiective de patrimoniu, conform programului stabilit.

Intervalul orar 09:00 – 17:00:

Edificiul Roman cu Mozaic (Constanța);

Mormântul Pictat Hypogeu (Constanța);

Cetatea Capidava;

Complexul Muzeal Histria;

Complexul Muzeal Tropaeum Traiani (Adamclisi);

Centrul Hamangia / Muzeul „Axiopolis” (Cernavodă).

Intervalul orar 08:00 – 16:00: Cetatea Carsium (Hârșova). Ultima intrare este permisă cu 30 de minute înainte de încheierea programului.

Ziua Culturii Naționale este celebrată anual pe 15 ianuarie, data nașterii poetului național Mihai Eminescu, fiind o sărbătoare oficială în România dedicată promovării culturii, artei și eforturilor academice.

Foto credit: Facebook / Mihai Lupu

