Ierarhi și teologi s-au reunit la Veria pentru Congresul Pavleia 2026 și cinstirea Sf. Ap. Petru și Pavel

Ierarhi reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe, teologi și istorici s-au reunit la Veria, în Grecia, în perioada 26-28 iunie 2025, pentru Congresul Științific Internațional „Pavleia” 2026, care anul acesta a avut tema „Sf. Ap. Pavel și Botezul”. Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Române a fost Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei.

Evenimentele au început vineri dimineață, la Centrul de Arte al Municipiului Veria, cu un recital oferit de un cor de psalți dirijat de Pr. Athanasios Nikos, muzicolog, care a interpretat imnuri bizantine în cinstea întemeietorului Bisericii locale, Sfântul Apostol Pavel.

Mitropolitul Cleopa al Suediei (Patriarhia Ecumenică) a citit mesajul transmis de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, Episcopul Damaschin de Mareotis a citit mesajul transmis de Patriarhul Teodor al II-lea al Alexandriei, iar Mitropolitul Chiriac al Nazaretului a transmis mesajul Patriarhului Teofil al III-lea al Ierusalimului.

Au mai adresat mesaje de salut reprezentanții administrației regionale și locale și ai Facultății de Teologie a Universității „Aristotel” din Tesalonic, iar apoi chiriarhul locului, Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naoussa și Kampania, a declarat deschise lucrările.

Vineri după-amiază, în deschiderea celei de-a doua sesiuni a lucrărilor, Episcopul Dositei de Lipljan a citit mesajul Patriarhului Porfirie al Serbiei, Episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei a citit mesajul Patriarhului Daniel al României, iar Mitropolitul Nicolae de Mesogia și Lavreotiki a transmis mesajul Arhiepiscopului Ieronim al Atenei și al întregii Elade.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis că evenimentul „constituie un prilej de aleasă bucurie duhovnicească și de reflecție teologică profundă despre Taina Sfântului Botez în scrierile Sfântului Apostol Pavel”.

„Comunicările prezentate în cadrul acestui congres oferă participanților posibilitatea de a redescoperi valoarea și importanța Tainei Botezului pentru viața credincioșilor și pentru mărturia creștină ortodoxă în societatea de astăzi”, a adăugat Patriarhul României, mesajul Preafericirii Sale încheiându-se cu un mesaj de binecuvântare pentru toți participanții.

Sesiunea a fost prezidată de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolit de Mesogaia și Lavreotiki.

A doua zi a congresului

Sâmbătă dimineață, lucrările s-au desfășurat la Centrul de Arte al Municipiului Veria. În debut, Mitropolitul Serafim de Nevrokopi a transmis un mesaj din partea Patriarhului Daniil al Bulgariei, iar Episcopul Grigorie de Agarak-Tsalka a citit un mesaj din partea Patriarhului Shio al III-lea al Georgiei.

Cea de-a treia sesiune a fost prezidată de Georgios Filias, profesor emerit al Facultății de Teologie a Universității Naționale și Kapodistriene din Atena, iar cea de a patra de Înaltpreasfințitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Messinia și profesor al Facultății de Teologie a Universității Naționale și Kapodistriene din Atena.

În după-amiaza zilei de sâmbătă, lucrările au continuat cu mesaje din partea Arhiepiscopului Gheorghe al Ciprului și a Mitropolitului Sava al Poloniei. Cea de-a cincea sesiune a lucrărilor a fost prezidată de Haralambos Atmațidis, profesor emerit al Facultății de Teologie a Universității „Aristotel” din Tesalonic.

Ultima zi de congres și concelebrare la Panagia Dovra

Duminică, în ultima zi a congresului, sesiunea a fost prezidată de profesorul Emanuel Varvounis, iar Mitropolitul Pantelimon de Veria a transmis un mesaj de încheiere.

Lucrările au fost transmise în direct de postul de radio al Mitropolei de Veria, Pavleios Logos (90.2 FM).

Tot duminică, la Mănăstirea Panaghia Dovra din Veria, a fost oficiată Sfânta Liturghie Arhierească, prezidată de Mitropolitul Cleopa al Suediei.

Din sobor au făcut parte Episcopul Damaschin de Mareotis (Patriarhia Alexandriei), Mitropolitul Chiriac al Nazaretului (Patriarhia Ierusalimului), Episcopul Dositei de Lipljan (Patriarhia Serbiei), Episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei (Patriarhia Română), Mitropolitul Serafim de Nevrokopi (Patriarhia Bulgariei), Episcopul Grigorie de Agarak-Tsalka (Patriarhia Georgiei), Mitropolitul Hrisostom de Messinia (Biserica Greciei), Mitropolitul Pantelimon de Veria, Naoussa și Kampania – chiriarhul locului, Episcopul Athenagora de Domenikos – starețul Mănăstirii Panagia Dovra, și Protopresbiterul Atanasie Voudouris (Biserica Ciprului).

După Sfânta Liturghie a fost oficiat Parastasul de zece ani pentru sufletul vrednicului de pomenire Mitropolit Alexandru de Stavroupolis, fratele după trup al chiriarhului locului.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Arhim. Arsenie Haldaiopoulos, Mare Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Veria.

Vecernie, Liturghie și procesiune de hram

Duminică seară, la Catedrala Veche din Veria, ierarhii prezenți au participat la slujba Privegherii, iar luni dimineață este oficiată Liturghia de hramul Mitropoliei de Veria.

Manifestările se încheie luni seară cu o procesiune la Altarul Sfântului Pavel – monument comemorativ dedicat memoriei Sf. Ap. Pavel și propovăduirii sale în oraș – urmată de Vecernia arhierească.

Congresul Științific Internațional „Pavleia” este organizat anual de Mitropolia de Veria, Naoussa și Kampania, păstorită de Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, un prieten al Bisericii Ortodoxe Române. Anul acesta, a ajuns la a 32-a ediție.

Foto credit: Mitropolia de Veria, Naoussa și Kampania