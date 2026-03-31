Concurs național de voluntariat la Sucevița: Tineri din toată țara și-au prezentat proiectele

Tineri din întreaga țară au participat la Concursul Național „Sufletul Pridvorului, Speranța și Fapta Bună”, desfășurat la finalul săptămânii trecute în comuna Sucevița, din județul Suceava.

Manifestarea a reunit tineri implicați în activități de voluntariat la nivel local și național care și-au prezentat proiectele realizate în comunitățile din care provin. Acestea au fost evaluate de o comisie prezidată de profesorul Vasile Timiș de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Profesorul a subliniat pentru Basilica.ro dimensiunea formativă și spirituală a inițiativei: „Pridvorul, dintr-o perspectivă psihologică, îl vedem ca pe un loc al cantonărilor sau un loc de reflecții. Dar mergând mai adânc, Pridvorul ne invită să ne apropiem de profunzimi”.

„În acest context înțelegem concursul ca o invitație la a-l cunoaște pe celălalt și mai ales pe aproapele nostru care are nevoie de noi. Cunoscându-l și ajutându-l pe cel care are nevoie de noi, ne cunoaștem mai bine fiecare dintre noi”.

Voluntariatul ne eliberează de egoism

Referindu-se la beneficiile implicării în comunitate, Vasile Timiș a arătat că „voluntariatul ne ajută pe fiecare dintre noi să înțelegem mai mult dimensiunea filantropică a experienței religioase și ne ajută pe fiecare dintre noi să ne eliberăm de egoism”.

„Experiențele în contextul activităților de voluntariat ne ajută să înțelegem îndemnul Sfântului Pavel, care spune că e mai fericit a da decât a lua”, a adăugat profesorul de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Concursul „Sufletul Pridvorului, Speranța și Fapta Bună” a fost conceput, propus si organizat de către profesoara Aurica Daneliuc de la Colegiul Național „Ferdinand I” Rădăuți, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava.

Sursă foto: Vasile Timiș