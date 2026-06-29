Concurs de bătut toaca pentru copii în Episcopia Ungariei: PS Siluan i-a îndemnat să ducă mai departe această tradiție

Un concurs de bătut toaca pentru copii a avut loc sâmbătă în Parohia Micherechi din Episcopia Ungariei. La eveniment a participat Preasfințitului Părinte Siluan, care i-a încurajat pe participanți să păstreze și să transmită mai departe această tradiție.

„Vă adunați aici în biserica satului pentru a înțelege și a duce mai departe această tradiție atât de frumoasă”, a spus ierarhul.

Preasfinția Sa a subliniat importanța organizării concursului: „Este o mare bucurie pentru mine să particip la acest eveniment care este inedit. Este organizat în forma aceasta pentru prima dată și se văd atâția copilași aici în biserică”.

Totodată, Episcopul Ungariei a explicat semnificația obiectelor în viața liturgică a Bisericii, arătând că „de fiecare dată când mergem la biserică, duminica sau în orice altă sărbătoare, mai întâi de toate auzim toaca și clopotele bătând, care ne cheamă la rugăciune, ne cheamă la slujbă”.

Toaca în tradiția ortodoxă

La începutul manifestării, stavrofora Irina Rus, stareța așezământului monahal „Acoperământul Maicii Domnului” de la Centrul Eparhial din Gyula, le-a prezentat copiilor repere istorice despre apariția toacei în comunitățile creștine.

„În tradiție se spune că primii creștini, nefiind recunoscuți ca și creștini, când voiau să facă slujbă, se duceau la fiecare acasă cu un ciocan de lemn și băteau în ușă sau într-o scândură ca să-i anunțe că este rugăciune”, a declarat maica stareță pentru Trinitas TV.

Stavrofora Irina Rus a amintit că obiceiul bătutului toacei s-a răspândit începând cu secolul al șaselea, din Egipt și Palestina, fiind preluat apoi de întreaga tradiție ortodoxă, în special în mănăstiri.

Copiii au bătut pe rând toaca, prestațiile lor fiind evaluate de un juriu prezidat de Preasfințitul Părinte Siluan. La final, participanții au primit diplome și premii.

La manifestare au participat reprezentanți ai organizațiilor românești din Ungaria și autorități locale.

Foto credit: Episcopia Ungariei