Omagiu adus femeilor sfinte: Concert caritabil la Palatul Patriarhiei în sprijinul copiilor bolnavi de cancer

Concertul caritabil în sprijinul copiilor bolnavi de cancer, intitulat „Omagiu adus femeilor sfinte”, a avut loc joi seară la Sala Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei.

Manifestarea a cuprins un recital artistic susținut de Grupul psaltic de fete „Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița”, dirijat de Ana Nuță. La momentul artistic a participat și Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, ca delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Un moment distinct al serii l-a constituit recitalul Grupului psaltic „Tronos”, condus de Arhid. Mihail Bucă, care a cântat alături de Grupul „Sfânta Muceniță Tatiana Diaconița”, interpretând cântări închinate Maicii Domnului.

Ana Nuță a subliniat că dimensiunea artistică a fost însoțită de una filantropică: „Inițiativa are la bază dorința de a transforma darul primit de la Dumnezeu într-un gest concret de binefacere și de a-i încuraja și pe ceilalți să urmeze acest exemplu, făcând bine și aducând mai multă lumină în viețile celor aflați în suferință”.

„Grupul nostru s-a alăturat acestui demers, într-o seară în care vocile feminine au pus în valoare frumusețea și sensibilitatea muzicii bizantine”, a explicat dirijoarea grupului psaltic de fete.

Sfințenia nu este o realitate îndepărtată

Episcopul vicar patriarhal a transmis binecuvântarea Patriarhului României și a vorbit despre mărturia sfintelor femei în viața Bisericii.

„În mod deosebit, cinstirea celor 16 sfinte femei românce (mucenițe, monahii, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare), ne oferă prilejul de a redescoperi chipuri de femei care au transformat credința în viață și iubirea în jertfă”.

„Ele ne arată că sfințenia nu este o realitate îndepărtată, rezervată unui timp trecut, ci este chemarea permanentă a omului de a răspunde iubirii lui Dumnezeu prin credință și iubire față de aproapele”, a spus Preasfinția Sa.

Contribuirea la alinarea suferinței

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evidențiat și rolul muzicii bizantine în transmiterea credinței: „Muzica bizantină nu este doar expresie artistică, ci poate deveni rugăciune și mărturisire. Prin glasurile Anei Nuță și ale tinerelor din Grupul Psaltic Sfânta Muceniță Tatiana, Diaconița, cântarea Bisericii devine punte între tradiția veche și generația de astăzi, între memoria sfintelor și viața noastră de fiecare zi”.

Referindu-se la scopul caritabil al concertului, ierarhul a subliniat că „într-o lume marcată de boală și suferință, de însingurare și sărăcie, Biserica și societatea întreagă sunt chemate să contribuie mai mult la alinarea suferinței”.

„De aceea, în această seară, cântarea devine rugăciune, rugăciunea devine iubire, iar iubirea devine faptă bună. Iată frumusețea deplină a unui asemenea eveniment: cinstim sfintele femei nu numai prin cuvânt și cântare, ci și prin urmarea virtuților lor – prin credință, prin dăruire și milostivire”, a spus la final episcopul vicar patriarhal.

Veniturile strânse în cadrul concertului vor fi donate copiilor bolnavi de cancer de la Institutul Oncologic din București. Manifestarea s-a înscris în seria programelor dedicate Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.