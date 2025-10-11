Comuniunea de iubire, pregustare a Împărăției Cerurilor: Sf. Ioan Teologul cinstit la Reședința Mitropolitană din Chișinău

Paraclisul „Sf. Ioan Teologul” din cadrul Reședinței Mitropolitane din Chișinău și-a cinstit ocrotitorul joi, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul plaiurilor.

Părintele Mitropolit Petru a oficiat Sfânta Liturghie, aducând rugăciune și mulțumire Sfântului Ioan Teologul, sau Evanghelistul, cel care veghează asupra clerului și credincioșilor Mitropoliei Basarabiei, ocrotind prin rugăciunile sale viața bisericească din Chișinău și din întreaga Basarabie.

Răspunsurile la strană au fost oferite de Corala Academică de bărbați a Mitropoliei Basarabiei, care a înfrumusețat slujba.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Părintele Andrei Oistric, care a evocat viața și lucrarea misionară a Sfântului Ioan Teologul, cel care a rămas până la adânci bătrâneți mărturisitor al iubirii dumnezeiești.

Părintele Andrei Oistric a făcut legătura între exemplul sfântului și misiunea Bisericii din Basarabia de astăzi – o Biserică lucrătoare, care se jertfește pentru păstrarea credinței, pentru întărirea unității și pentru mărturisirea lui Hristos în lume.

Felicitări, distincție și daruri

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Gabriel-Andrei Gherasă, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Chișinăului, a adresat un cuvânt de felicitare și recunoștință Înaltpreasfințitului Părinte Petru din partea întregului corp administrativ de la Centrul Eparhial.

Părintele vicar a subliniat asemănarea dintre dragostea și jertfa de slujire a Mitropolitului Petru și iubirea arzătoare a Sfântului Ioan pentru Hristos, care a rămas până la sfârșitul vieții fidel mărturisitor și propovăduitor.

Cuvinte de prețuire și felicitare au fost adresate și de către preoții din protopopiatele Arhiepiscopiei Chișinăului, precum și de către numeroși credincioși care au dorit să-și exprime bucuria și recunoștința pentru grija și dragostea părintească a ierarhului lor.

Părintele Mitropolit Petru a mulțumit tuturor pentru dragostea și prezența la sărbătoare, îndemnându-i să păstreze în viața lor credința și iubirea de Biserică, arătând că „cel care îl iubește pe Hristos îl iubește și pe fratele său”, iar această comuniune a iubirii este pregustarea Împărăției Cerurilor.

În semn de apreciere pentru implicarea și osteneala Părintelui Ilie Țîbuleac, Eclesiarhul Paraclisului Mitropolitan, care s-a îngrijit de buna organizare a evenimentului și de întreaga rânduială a sfântului lăcaș, Mitropolitul Petru i-a oferit distincția omagială „Crucea Centenarului”, din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, toți preoții participanți au primit în dar seturi de cărți liturgice, ca binecuvântare și amintire a momentelor de rugăciune și comuniune frățească.

