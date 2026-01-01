Colinde și daruri pentru deținuții de la Penitenciarul Mioveni

În preajma Crăciunului, voluntarii Paraclisului „Sfântul Ierarh Nicolae” al Seminarului Teologic Ortodox din Râmnicu Vâlcea au vizitat persoanele private de libertate din Penitenciarul Mioveni, județul Argeș.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, voluntarii au vizitat 150 persoane private de libertate, cărora le-au oferit pachete cu alimente și produse de necesitate.

„La marile sărbători de peste an, revenim cu emoție și cu drag în mijlocul celor care se află departe de casă și de familie, aducându-le un cuvânt de mângâiere și câte un pachet cu daruri alese”, a explicat consilierul Viorica-Adriana Iancu de la Sectorul social-filantropic al Arhiepiscopiei Râmnicului.

„Urmând îndemnul Mântuitorului Hristos de a-i cerceta și pe cei din temnițe, revenim de fiecare dată, cu gândul de a le arăta acestora că nu sunt singuri și că în Biserica lui Dumnezeu toți suntem frați și surori.”

Vizita s-a desfășurat cu ajutorul părintelui Cosmin Dinu, slujitor la capela din incinta Penitenciarului Mioveni, care a precizat că, „indiferent de motivele pentru care unele persoane se află separate de familiile lor, colectivitatea încă le acordă bunăvoința unei șanse la reintegrare”.

Valoarea darurilor distribuite a fost de 10.000 lei.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului