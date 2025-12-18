Colindătorii au adus vestea Nașterii Domnului la Centrul Bisericesc din München

Mai multe coruri de colindători au adus vestea Nașterii Domnului la Centrul Bisericesc din München, sâmbăta trecută. Festivitatea s-a intitulat „Alaiului Colindătorilor” și a ajuns la a patra ediție.

Evenimentul a început în prima parte a zilei cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Sofian, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului și Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului.

Momentele de sărbătoare au reunit 13 coruri de colindători, printre care s-au aflat Grupul psaltic „Ethos” și Grupul „Katharsis” ale Episcopiei Caransebeşului, invitați speciali.

Preasfințitul Părinte Sofian a transmis aprecieri tuturor corurilor care s-au implicat în desfășurarea programului de colinde și a subliniat că momentul a fost aducător de mare bucurie și comuniune creștină.

De asemenea, Preasfinția Sa a luat parte și la concertul de colinde al Corului bărbătesc “Vălenii Şomcutei”, la parohia românească din Kempten, în data de 7 decembrie.

Foto credit: Facebook / Episcop Sofian Brașoveanul