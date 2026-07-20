Clerici din mai multe Biserici Ortodoxe din Canada l-au cinstit pe Sf. Ioan Maximovici

Clerici aparținând mai multor Biserici Ortodoxe canonice din Canada s-au reunit sâmbătă la Windsor, provincia Ontario, pentru a-l cinsti pe Sfântul Ierarh Ioan Maximovici, ocrotitorul Fraternității Clericilor Ortodocși din regiunea Windsor-Essex.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala „Sfântul Gheorghe și Sfântul Andrei Șaguna” din Windsor de Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Ortodox Român al Canadei, împreună cu preoți români, greci, sârbi, macedoneni și din cadrul Bisericii Ortodoxe din America (OCA).

La finalul Sfintei Liturghii, PS Ioan Casian a vorbit despre viața, sfințenia și activitatea misionară a Sfântului Ioan Maximovici, subliniind actualitatea exemplului său pentru Biserica Ortodoxă și pentru misiunea desfășurată în societatea nord-americană.

Protosinghelul Corneliu Andrașco, președintele Fraternității Clericilor Ortodocși din Windsor-Essex, i-a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru slujirea la primul hram al organizației. El le-a mulțumit și clericilor pentru împreună-slujire și pentru mărturia de unitate ortodoxă, precum și credincioșilor care au participat la eveniment.

Fraternitatea Clericilor Ortodocși

Întâlnirea a avut o semnificație aparte, fiind prima dată când membrii Fraternității Clericilor Ortodocși din Windsor-Essex și-au sărbătorit solemn ocrotitorul spiritual.

Fraternitatea a fost constituită ca un cadru de comuniune, colaborare și sprijin reciproc între clericii ortodocși din diferitele Biserici canonice prezente în regiune. Sfântul Ioan Maximovici a fost ales ocrotitor al acesteia în anul 2025. Alegerea sfântului a fost legată de activitatea sa misionară în spațiul nord-american, de grija față de oameni și de lucrarea sa pentru întărirea Ortodoxiei.

Fraternitatea reunește clerici din mai multe Biserici Ortodoxe canonice și organizează periodic întâlniri, proiecte și activități pastorale și misionare menite să susțină prezența Ortodoxiei în comunitatea din Windsor-Essex.

Foto credit: Facebook / Episcopia Canadei