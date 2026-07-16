Cincizeci de copii și tineri participă la o nouă serie a Taberei „Temerari pe drumul cunoașterii”

Cincizeci de copii și tineri participă în această săptămână la Tabăra de vară „Temerari pe drumul cunoașterii”, organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, în localitatea suceveană Dorna Arini.

Evenimentul a ajuns la cea de-a cincea ediție și se desfășoară la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Dorna Arini.

Programul include ateliere recreative, drumeții, rafting, trasee pe tiroliană, cursuri de prim ajutor, vânători de comori și jocuri olimpice. De asemenea, tinerii participă la rugăciunile de dimineață și de seară în biserica de lemn a așezământului monahal.

Cateheză și activități de echipă

Arhid. Paul Vlad Lungu, consilier în cadrul Sectorului Catehizare, Tineret și Educație pentru viață, a explicat că unul dintre obiectivele taberei este promovarea interacțiunii directe între tineri, ca alternativă la utilizarea excesivă a dispozitivelor electronice.

„La începutul săptămânii îi vedem puțin mai șovăielnici, pe măsură ce trec zilele, aceștia reușesc să creeze prietenii frumoase cu ceilalți tineri și să se bucure de această perioadă petrecută în tabără. Încercăm, pe cât este cu putință, să-i mai îndepărtăm puțin din fața televizoarelor și a telefoanelor și încercăm să le transmitem gândul și mesajul că adevărata interacțiune este cea cu un alt prieten”, a spus arhidiaconul Paul Vlad Lungu.

Atelierele de cateheză sunt susținute de Arhid. Daniel Cupeț, referent în cadrul sectorului organizator. Participanții discută despre virtuți și despre felul în care acestea pot fi puse în practică în viața de zi cu zi, având ca reper viețile sfinților. Totodată, programul copiilor include un program de rugăciune și Sfânta Spovedanie, care se încheie cu participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea cu Sfintele Taine.

Unul dintre participanți, Iustinian, elev în clasa a opta, a spus că revine pentru a treia oară în tabără, unde își dorește să își facă prieteni noi, să îi revadă pe cei din anii trecuți.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților