Chipurile Ortodoxiei veșnic tinere la ITO 2023: Gânduri de la participanți

Basilica.ro a cules câteva gânduri de la tinerii participanți din eparhiile românești de peste granițe, dar și de la tineri din alte Biserici Ortodoxe Surori.

„Cred că este important pentru generația noastră să fim mai aproape de Dumnezeu”, ne-a spus Dumitrița, o tânără de 19 ani din eparhia Basarabiei de Sud. Iar Vanessa, o tânără de 26 de ani din comunitatea ortodoxă antiohiană, le transmite tinerilor ortodocși „să nu uite niciodată că suntem ortodocși și că îl avem pe Iisus Hristos”.

Iată gândurile lor:

Episcopia Basarabiei de Sud

Parascheva, 19 ani

Am venit cu entuziasm, cu bucurie, să aflăm lucruri noi, să ne întâlnim cu alți tineri ortodocși din altă parte. E o adunare internațională. Putem face cunoștință cu tineri din alte țări care au aceeași credință ca și noi. Am mai fost la întâlniri ale tinerilor: la ITO Moldova, în Basarabia, la Cluj și la Bistrița.

Cel mai mult îmi place că suntem toți egali, avem aceeași credință, nu ne rușinăm unul de altul să ne facem cruce în fața bisericii, avem aceleași principii, aceleași valori. Cum am zice Crezul la biserică, destăinuirea credinței, așa e și când trecem pe lângă o troiță sau prin fața bisericii: să facem cruce. E o formă de respect față de credință să ne-o destăinuim în public.

David, 16 ani

Am venit de la Căușeni cu gândul să vizitez Timișoara și să aflu mai mult despre credința mea. Am fost și la ITO Moldova. E prima dată când particip la o întâlnire internațională și mi se pare mai interesant. E important să ne destăinuim credința, pentru a o împărtăși și altora.

Dumitrița, 19 ani

Particip pentru prima dată la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși. Am venit să cunosc noi tineri care sunt dornici să vadă mai multă credință și să fie mai aproape de Dumnezeu. Cred că este important pentru generația noastră să fim mai aproape de Dumnezeu, pentru că El ajută mult, ne dă doar gânduri și idei bune.

Episcopia Daciei Felix

Andria Nicolița, 17 ani

Am venit cu gândul de a mă întâlni cu alți tineri și, pentru că e o organizare foarte mare, să cunosc tineri din toate colțurile României. Am venit să ne împrietenim, să petrecem timpul frumos împreună și să învățăm lucruri noi. În octombrie împlinesc 18 ani și îmi doresc să studiez Teologia.

Vicariatul Ortodox Ucrainean (Patriarhia Română)

Mihaela, 32 de ani

Venim din Sighetu Marmației, Maramureș, și suntem bucuroși că suntem la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși, ca să ne luminăm drumul și credința să o ducem mai departe, să fie o credință vie, frumoasă, înfloritoare, ca tinerii cu care ne-am întâlnit aici.

Patriarhia Antiohiei

Shadi, 26 ani

Sunt din comunitatea antiohiană din București și am venit la ITO fiindcă am descoperit mai mult creștinismul de curând. În ultimii patru ani am început să merg duminica la biserică și încet-încet am devenit din ce în ce mai credincios, am început să citesc Biblia. Mi-am dorit să particip aici și până acum mi se pare foarte frumos. Ne-am bucurat să auzim câteva cuvinte și de Părintele Patriarh Daniel.

E o relație foarte prietenească între toți oamenii de aici și e frumos să vezi tineri creștini de toate vârstele, din diverse nații, care s-au adunat aici, în Timișoara, să discute despre creștinism. Lumea este foarte prietenoasă. Și știu că tema chiar asta este, prietenia.

Mesajul meu către tinerii ortodocși care vor să se apropie mai mult de credință este acesta: Primul pas este cel mai greu. Dar, odată ce l-ai făcut, încet-încet, începi să te implici, să-l cunoști pe preotul comunității, începi să prinzi drag și să vrei să ajuți. Primul pas este totul.

Vanessa, 26 ani

Vin din Germania, dintr-un orășel în apropiere de Frankfurt, unde studiez la un master de audit și lucrez în project management. Nu am mai fost niciodată la un astfel de eveniment, la noi nu au fost astfel de manifestări și am vrut să întâlnesc alți tineri ortodocși și să învăț mai mult despre credință.

Mesajul meu către tinerii ortodocși din întreaga lume este să se străduiască să-și cunoască credința cât mai bine și să nu uite niciodată că suntem ortodocși și că îl avem pe Iisus Hristos.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale

Nicolae, 33 ani

Vin de la Londra, unde muncesc. Sunt prima dată la ITO, am venit din curiozitate, după ce am auzit mărturiile altor tineri care au venit în alți ani, care s-au întâlnit, care s-au împrietenit. Am venit să experimentez și eu întâlnirea cu alți oameni cu aceleași căutări, cu aceleași viziuni.

Mă bucur să-i văd pe tinerii ortodocși din România și din lume împreună, mă bucur să-i văd prieteni, mă bucur să văd că se ajută, că se întâlnesc, că se caută. Este îmbucurător, este un sentiment plăcut. O să mă întorc în țară cât mai curând.

Biserica Greciei

Alexander, 21 ani

Sunt foarte entuziasmat să fiu aici cu atâtea nații ortodoxe din Balcani, este o adunare mare, unde sunt reprezentate toate Bisericile Ortodoxe. Mesajul pentru tineri este să fie răbdători, să creadă în Dumnezeu și să-și continue drumul.

Biserica din Ținuturile Cehiei și Slovaciei

Dana, 17 ani

Am venit aici să întâlnesc alți tineri ortodocși și să-mi cunosc mai bine credința. Mesajul meu pentru tineri este să creadă în Dumnezeu, să fie buni unii cu ceilalți și să iubească.

Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei

Vasile, 22 ani

Am venit din satul Micherechi, din Ungaria cu gândul să ne întoarcem cu experiențe bune, ca și în anii anteriori. Am mai fost la ITO București, ITO Sibiu și ITO Craiova.

Mă simt foarte bine știind că suntem așa de mulți creștini ortodocși din diferite colțuri ale lumii. Suntem aici împreună în duhul Ortodoxiei și putem să discutăm despre problemele cu care se confruntă tinerii în lumea de astăzi.

Episcopia Europei de Nord

Victoria, 18 ani

Am venit la această întâlnire cu dorința de a întemeia noi prietenii și de a întâlni oameni care împărtășesc aceleași principii ortodoxe de viață. Plec cu nădejdea și dorința de a păstra legătura cu toți tinerii minunați cu care m-am întâlnit și de a ne mai întâlni și pe viitor la alte evenimente de acest fel.

