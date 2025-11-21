Cetatea de scaun a Sucevei va fi restaurată printr-o metodă unică în țara noastră, anunță Consiliul Județean Suceava.

O reconstrucție completă, din piatră sau sticlă, nu este permisă de normele internaționale de restaurare, astfel că va fi utilizat un proces prin care forma originală a zidurilor să fie sugerată printr-o plasă metalică specială, montată deasupra zidurilor, fără să atingă structura veche.

Restaurarea va începe cu două proiecte pilot: un tronson-pilot cu lungimea de 10 metri pentru zidul de incintă cu bastioane semicirculare și realizarea unui acoperiș ușor în stil moldovenesc pe fortul Petru Mușat, care să protejeze și zidurile de infiltrațiile de apă.

„O metodă de restaurare spectaculoasă, inspirată din proiecte europene moderne, precum instalația de la Basilica di Siponto (Italia), unde o întreagă bazilică a fost reconstruită printr-o instalație metalică spectaculoasă (14 metri înălțime) și complet reversibilă”, a declarat Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

De asemenea, la finalul proiectului cetatea va fi iluminată pe timpul nopții, aducând un plus de valoare monumentului.

Cetatea, construită la sfârşitul secolului al 14-lea în apropierea oraşului medieval Suceava, a fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani, astăzi un monument istoric de nivel naţional.

Foto credit: Facebook / Consiliul Județean Suceava