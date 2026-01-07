Cerul s-a deschis asupra noastră și Preasfânta Treime rourează și revarsă mângâieri: Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei

„Astăzi, cerul s-a deschis asupra noastră și, de acolo, Preasfânta Treime rourează și revarsă mângâieri și binecuvântări dumnezeiești”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, de Bobotează.

„Astăzi, Duhul Sfânt se va pogorî peste ape, ca să le prefacă în organ de vindecare și de har. Astăzi, noi putem lua Agheasmă Mare în casele noastre, ca să ne stropim cu ea și să gustăm din ea, pentru a primi ajutor în toate nevoile noastre sufletești și trupești, în toate trebuințele noastre spirituale și materiale”, a continuat ierarhul.

„Pentru aceste daruri formidabile oferite de Dumnezeu Cel în Treime închinat, se cuvine să exclamăm într-un glas: «Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările Tale și nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor Tale».”

Arhiepiscopul Alba Iuliei a oficiat mai întâi Sfânta Liturghie de sărbătoarea Botezului Domnului la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, unde răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfânta Treime” a catedralei, dirijată de Antonio Rotar.

După Liturghie, participanții au mers în procesiune în fața clopotniței catedralei, unde Chiriarhul Alba Iuliei a oficiat slujba de Sfințire Mare a apei.

Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, cunoscută și sub numele de Catedrala Reîntregirii, și-a serbat Centenarul odată cu Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand Întregitorul și a Reginei Maria.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Alba Iuliei