Centrul Sf. Elena: Misiunea Diaconia a câștigat bursa de participare la conferința internațională despre criza de sarcină

Centrul de consiliere și informare „Sfânta Împărăteasă Elena” din București a anunțat miercuri câștigătorul bursei de participare la cea mai mare conferință internațională a centrelor de sprijin în criza de sarcină: Misiunea Diaconia a Mitropoliei Basarabiei.

Asociația pentru sprijinirea femeii însărcinate și a familiei, care a înființat la București două centre de sprijin pentru femei însărcinate și familii, a anunțat la sfârșitul anului trecut că va oferi bursa de participare unei persoane sau organizații care va reuși să-l convingă pe Moș Crăciun în legătură cu intențiile sale de a sprijini femeile în criză de sarcină.

Cea mai convingătoare scrisoare de intenție a fost primită din partea Misiunii Sociale Diaconia a Mitropoliei Basarabiei.

Organizația, care sprijină de peste un deceniu mamele singure printr-un cămin maternal la Chișinău, a început demersurile și pentru deschiderea unui centru de sprijin în criză de sarcină în Capitala Republicii Moldova.

Bursa va acoperi taxele de acces online la lucrările conferinței Heartbeat International, care se desfășoară între 30 martie și 1 aprilie 2022.

Delegata Misiunii Diaconia la conferință va fi psihologul Irina Postica. Aceasta a declarat că bursa „este cel mai frumos și cel mai util dar primit în acest an”.

Începând cu anul 2020, bursa este oferită în fiecare an de Asociația pentru sprijinirea femeii însărcinate și a familiei, cu scopul de a contribui la formarea continuă a lucrătorilor din domeniul crizei de sarcină și la dezvoltarea centrelor de sprijin pentru femeile însărcinate.

Bursa acoperă participarea la 120 de ateliere susținute de profesioniști pro-viață experimentați, posibilitatea de a pune întrebări în cadrul atelierelor, acces la materiale (prezentări, clipuri, fișe) și la un târg virtual la care participă peste 150 de organizații și centre pro-viață din SUA.

Timp de 21 de zile, reprezentanta Misiunii Diaconia va avea acces și la înregistrările tuturor atelierelor din cadrul conferinței.

Conferința Heartbeat International este la a 51-a ediție și are tema „Onward” („Tot înainte”). Organizația are sediul central în Columbus, Ohio, și este prima și cea mai extinsă rețea de sprijin pentru femei însărcinate din lume, cu 3.000 de centre afiliate de pe toate continentele.

Printre centrele afiliate se numără și Centrul „Sf. Alexandra Împărăteasa” și „Sf. Împărăteasă Elena” ale Asociației pentru sprijinirea femeii însărcinate și a familiei.

Directorul executiv al asociației, Alexandra Nadane, a participat la ediția din 2019 a conferinței, unde i s-a decernat Premiul „Heart of Future” pentru implicarea în sprijinirea femeilor în criză de sarcină, pentru eforturile de profesionalizare a acestui demers în România, și pentru inițiativa de a organiza la Parlamentul European evenimentul internațional Babies Go to the European Parliament.

Misiunea Socială Diaconia este structură a Mitropoliei Basarabiei şi membră a Federației Filantropia a Patriarhiei Române. Organizația a împlinit anul trecut două decenii de existență.

Tot anul trecut, centrul Maternal al Misiunii Diaconia a împlinit un deceniu de funcționare, timp în care a asistat 159 de cupluri mamă-copil aflate în situație de criză. Anul trecut, 29 mame au fost găzduite la Centrul Maternal care poartă numele programului, iar sute de familii au fost sprijinite în comunitate prin intermediul Centrului de consultanță al Misiunii Diaconia.

Foto credit: Misiunea Socială Diaconia