Cazarma Sebeș va avea propria biserică: Arhiepiscopul Alba Iuliei a pus piatra de temelie

Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei a sfințit joi piatra de temelie pentru Biserica „Sf. M. Mc. Teodor Tiron” din incinta Cazarmei 1025 Sebeș, județul Alba. Momentul a marcat aniversarea a 110 ani de la înființarea Centrului de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș (1 aprilie 1915), care își desfășoară activitatea în incinta cazarmei.

La eveniment au luat parte numeroase cadre militare, autorități civile, precum și angajați ai Garnizoanei din Sebeș. Acest moment solemn marchează, totodată,

„Astăzi am invocat harul Duhului Sfânt peste spațiul acesta înfigând Cinstita Cruce chiar în locul în care se va ridica Sfânta Masă”, a spus la final Părintele Arhiepiscop Irineu.

„Astfel, s-a arătat că noua biserică se întemeiază pe Jertfa lui Hristos ce se reactualizează la fiecare Sfântă Liturghie. Aici am așezat piatra dreptunghiulară, arătând că temelia locașului de cult este Însuși Hristos, numit «Piatra cea din capul unghiului».”

Dumnezeu va coborî în mijlocul poporului

Ierarhul a explicat semnificația slujbei oficiate.

„La sfârșit, după stropirea cu agheasmă și după turnarea peste piatră a untdelemnului sfințit, L-am implorat pe Atotputernicul Dumnezeu să reverse asupra ctitorilor, lucrătorilor și binefăcătorilor bisericii milostivirea Sa și ajutorul Său”, a spus Arhiepiscopul Alba Iuliei.

„De asemenea, I-am mulțumit că în acest loc se va înălța un templu dumnezeiesc în care El Însuși va coborî în mijlocul poporului Său dreptcredincios, oferind acestuia harul, pacea, lumina și bunătățile Împărăției Sale.”

Părintele Ovidiu Truță, preot al Garnizoanei Sebeș, a subliniat importanța edificării noii biserici.

„Datorită numărului crescând al unităților militare din Garnizoana Sebeș, precum și al celor care frecventează capela, este imperios necesară edificarea unui locaș de cult nou și încăpător, care se dorește a fi o oază de liniște și o poartă a cerului pentru cei care, cu devotament, își desfășoară activitatea în unitățile militare din Sebeș, unități de prestigiu ale Armatei României. Având în vedere simbioza dintre Biserică și Armată, dintre cruce și spadă, ne dorim ca acest moment solemn să fie unul istoric”, a spus preotul militar.

În prezent, slujbele sunt oficiate în capela militară „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron”, binecuvântată de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu în 19 septembrie 2019.

Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord din incinta Cazarmei 1025 Sebeș este condus de Colonelul-Medic Dumitru-Nicolae Raica. Odată cu noua biserică, în cazarmă se construiește și un pavilion nou cu spații de cazare și săli de specialitate.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei