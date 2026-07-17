Caravana medicală „Providența” a oferit consultații gratuite pentru 50 de persoane vulnerabile din județul Botoșani

Caravana medicală „Providența” a Arhiepiscopiei Iașilor a oferit consultații gratuite pentru 50 de persoane vulnerabile din județul Botoșani.

Acțiunea s-a desfășurat în perioada 7–14 iulie, în comuna Prăjeni ca urmare a numărului ridicat de solicitări înregistrate după prima ediție, organizată în luna mai. De această dată, 25 de copii și 25 de adulți fără asigurare medicală au beneficiat de investigații gratuite în specialitățile pediatrie și medicină internă.

Evaluările medicale au fost realizate atât în cabinetul medical mobil al Arhiepiscopiei Iașilor, cât și în Dispensarul Medical din Prăjeni, pus la dispoziție de autoritățile locale.

Beneficiarii au efectuat analize de sânge, electrocardiograme, ecografii și măsurători ale tensiunii arteriale, iar la final au primit recomandările terapeutice și indicațiile pentru investigații suplimentare, acolo unde acestea s-au impus.

Acțiunea a fost organizată de Fundația Medicală „Providența” a Arhiepiscopiei Iașilor, în parteneriat cu Policlinica și Spitalul „Providența”.

Caravana s-a desfășurat cu sprijinul Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” și „Sfântul Pantelimon, doctor fără de arginți” din Prăjeni, precum și al asistentului medical comunitar din cadrul primăriei, care au contribuit la identificarea beneficiarilor și la buna organizare a activității.

Foto credit: Doxologia