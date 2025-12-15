Capitala Tineretului din România 2026: Alba Iulia a lansat proiectul prin care dorește să oprească migrația tinerilor

Municipiul Alba Iulia a lansat oficial proiectul „Capitala Tineretului din România 2026” prin care se dorește motivarea tinerilor de a rămâne și a-și continua activitatea în țară.

„În ultimii zece ani, statisticile arată că peste 8% dintre tinerii din zona municipiului au părăsit orașul, în căutarea unor oportunități mai atractive. Prin viziunea anului 2026, ne-am propus să inversăm această direcție, construind pentru tineri atât rădăcini, cât și aripi: motive reale de a rămâne, de a reveni, de a crea și de a inova acasă”, a scris primarul orașului, Gabriel Pleșa, pe pagina sa de Facebook.

Lansarea proiectului a avut loc la la Palatul Principilor în data de 10 decembrie, prin semnarea unui acord între reprezentanții societății civile, Coaliția Alba Iulia 2026 și cei ai municipalității Alba Iulia.

„Nu a fost doar o festivitate simbolică, ci a marcat instituționalizarea unui mecanism de co-management în care tinerii nu mai sunt tratați ca spectatori ai vieții comunitare, ci ca parteneri egali la masa deciziilor publice”, a transmis edilul orașului.

În toamna anului trecut, Alba Iulia a câștigat titlul „Capitala Tineretului din România” pentru anul 2026 cu programul #yoUthNITED. Acest titlu oferă orașului Alba Iulia oportunitatea de a atrage și alte finanțări din diferite surse, publice și private.

Obiectivul principal este implicarea activă a tinerilor în dezvoltarea comunității, oferindu-le sprijin și resurse pentru a deveni actori principali ai schimbării.

Foto credit: Facebook / Gabriel Pleșa