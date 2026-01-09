Capitala României, prezentată printr-o expoziție foto la Madrid de Ziua Culturii Naționale

Institutul Cultural Român de la Madrid, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, organizează prima expozitie din 2026, „Bucureşti: hărți în mișcare”, cu ocazia Zilei Culturii Naționale.

Inaugurarea expoziției fotodocumentare va avea loc marți, 13 ianuarie 2026, ora 18:00, la Sala Maruja Mallo din Districtul Retiro, Madrid.

Expoziția prezintă atât fotografii de arhivă, cu Bucureștiul de odinioară, cât și fotografii care surprind capitala în faza ei actuală, realizate de Dragoș Asaftei.

Materialul documentar pus la dispoziție de Muzeul Municipiului București ilustrează orașul din perioada Belle Époque, iar fotografiile din prezent surprind detalii din frumusețea capitalei.

„Expoziția celebrează energia unui oraș european viu, modern și vibrant. Lumina caldă a toamnei sau a verii scoate la iveală un București al prezentului, un oraș al contrastelor frumoase, unde istoria și noul se împletesc spectaculos”, transmite ICR.

Expoziția poate fi vizitată până în 5 februarie 2026, zilnic între orele 10:00 și 20:00, iar accesul este gratuit.

Foto credit: ICR / Dragoș Asaftei