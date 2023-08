Capitală: Peste 100 de jandarmi au răspuns apelului Patriarhiei Române şi au donat sânge pentru victimele de la Crevedia

Peste o sută de jandarmi din Bucureşti au răspuns apelului Patriarhiei Române şi au donat miercuri sânge pentru victimele tragediei de la Crevedia.

Acțiunea a avut loc la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, potrivit Trinitas TV.

„Trebuie să mulţumim în primul rând Patriarhiei Române, dar şi Centrului de Transfuzii din cadrul Spitalului Militar pentru acest parteneriat. Este deja o relaţie de tradiţie, pe care am dezvoltat-o alături de ei. Această acţiune este un punctuală, singulară, special pentru cei care au suferit în urma exploziilor”, a declarat cpt. Ana Maria Burchi, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române.

Voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au fost alături de donatori. „Solidaritatea jandarmilor pentru colegii lor m-a impresionat foarte mult. Pe lângă campania de donare de sânge, Patriarhia Română intervine concret şi material”, a precizat Micșunica Passerini, voluntar la Paraclisul Catedralei Naţionale.

Acțiunea a fost organizată în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale.

Lt. col. dr. Sorin Iulian Ioniță, șef cabinet recoltare la Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, a explicat de ce este important ca oamenii să doneze tot timpul anului.

„A fost o mobilizare extraordinar de amplă, la toate centrele, dar este foarte important ca oamenii să doneze tot timpul, nu numai acum când este o tragedie. Chiar dacă vorbim doar de aceşti oameni, aceştia vor avea nevoie de sânge cel puţin în următoarele două luni”.

„Bărbaţii pot dona de 5 ori pe an, iar femeile de 4 ori pe an. Gândiţi-vă că peste o lună vom avea nevoie de sânge. De asemenea, cei arşi au nevoie de trombocite. Trombocitele au o durată de viaţă de 5 zile. Gândiţi-vă că peste 5 zile tot ce am recoltat astăzi nu va mai exista şi vom avea nevoie din nou de sânge. Oamenii care au donat astăzi mai pot dona peste două luni. Este important ca oamenii să vină la donare tot timpul anului, nu numai o dată, pentru că nevoia de sânge este continuă”.

Donatorii fac parte din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Jandarmeria Capitalei, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române și Școala de Aplicație pentru Ofițeri a Jandarmeriei Române „Mihai Viteazul”.

La nivel național sunt așteptați să doneze pentru victimele tragediei de la Crevedia aproximativ 1.000 de jandarmi.

Foto credit: Trinitas TV / Tatiana Sava

