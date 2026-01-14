Un bust în cinstea poetului Mihai Eminescu va fi inaugurat la Ujhorod, Ucraina

Un bust în cinstea poetului Mihai Eminescu va fi inaugurat miercuri, în orașul Ujhorod, Ucraina.

Evenimentul este organizat de Universitatea Națională din Ujhorod în parteneriat cu ONG-ul „Centrul de cultură și civilizație românească Tisa”.

Manifestarea culturală din orașul ucrainean are o întreită semnificație: Ziua Culturii Naționale, a 176-a aniversare a nașterii lui Mihai Eminescu și a 36-a aniversare a înființării secției de filologie română la Universitatea Națională din Ujhorod.

Ceremonia va începe la ora 12:00, la sediul universității, din strada Universytetsca 14, Ujhorod, Ucraina.

Ziua Culturii Naționale

Mihai Eminescu reprezintă emblema culturii naționale a românilor, fapt pentru care Ziua Culturii Naționale a fost stabilită în data de 15 ianuarie, ziua nașterii marelui poet.

Ziua Culturii Nationale a fost stabilită prin Legea nr. 238 din 6 decembrie 2010.

În fiecare an, sunt organizate activități pentru a omagia valorile culturii românești.

Sursă foto: Arhiva Basilica.ro

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