Burse sociale pentru 39.000 de studenți din medii defavorizate

Peste 39.000 de studenți care provin din medii dezavantajate ar putea beneficia de burse sociale, a anunțat luni Ministerul Educației și Cercetării, pe pagina oficială de Facebook.

Potrivit sursei citate, scopul măsurii este prevenirea și reducerea abandonului universitar.

„Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, a lansat apelul pentru selecția universităților de stat civile acreditate care vor putea acorda burse sociale în cuantum de 925 lei/lună, în perioada ianuarie – iulie 2026, din bugetul proiectului Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”, a transmis Ministerul Educației și Cercetării.

Aplicațiile vor fi transmise în format electronic, până în data de 6 martie, ora 16:00. Confirmarea aplicației se realizează printr-un e-mail trimis de managementul proiectului.

Comunicarea rezultatelor

Aplicațiile depuse sunt supuse verificării eligibilității administrative de către o comisie formată din 3 persoane (2 reprezentanți UEFISCDI și 1 reprezentant MEC).

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe site-ul UEFISCDI și pe site-ul PEO Echitate în data de 9 martie 2026, până la ora 16:00.

Eventualele contestații pot fi depuse, la adresa de e-mail: [email protected], în perioada 10-11 martie 2026, până la ora 16:00, urmând ca rezultatele finale să fie comunicate în data de 12 martie 2026, până la ora 16:00.

Informații suplimentare se pot obține pe site-ul Pro Echitate.

Foto credit: Ministerul Educației / Facebook

