Să ne bucurăm de Învierea Domnului în fiecare duminică, îndeamnă PS Teofil de Iberia

„Să ne bucurăm de Învierea Domnului în duminică”, a îndemnat duminică Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, la hramul Parohiei „Sfântul Apostol Toma” din Faro (Portugalia).

„Duminica este ziua în care ne bucurăm de Învierea Domnului, în fiecare săptămână, dar este și ziua în care Domnul vine să ne întărească credința, așa cum le-a întărit-o ucenicilor Săi după Învierea Sa din morți”.

„La Sfânta Liturghie, prin episcopul sau preotul slujitor, Mântuitorul Hristos ne dăruiește Pacea Sa, Cuvântul Său și Sfânta Împărtășanie, iar în suferințele aproapelui nostru ne arată rănile Sale. Așa ne întărește și ne sporește credința, dându-ne, de asemenea, puterea Duhului Sfânt, pentru a ne duce crucea vieții, dar și pentru a-L mărturisi, prin faptă și cuvânt, în mijlocul acestui veac întunecat și nestatornic”, a subliniat ierarhul.

În ajunul sărbătorii, PS Teofil de Iberia a oficiat Sfântul Botez pentru pruncul Eduard Ioan, al doilea nepot al părintelui paroh Ioan Râșnoveanu.

Foto credit: Episcopiei Spaniei și Portugaliei

