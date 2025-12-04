La Botoșani se construiește o biserică închinată Sfintei Teodora de la Sihla

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a sfințit luni, de Ziua Națională, locul pentru viitoarea Biserică „Sf. Cuv. Teodora de la Sihla” din municipiul Bootșani.

Un moment aparte al slujbei l-a constituit sfințirea troiței așezate pe terenul viitoarei biserici, ca prim semn văzut al prezenței și ocrotirii lui Dumnezeu peste această lucrare.

La eveniment au participat numeroși clerici și credincioși, precum și reprezentanți ai autorităților locale.

„Dacă Domnul nu va zidi casa, în zadar se ostenesc cei ce o zidesc; dacă Domnul nu va păzi cetatea, în zadar veghează cel ce o păzește. Tot ceea ce facem aici se împlinește cu nădejde, cu rugăciune și cu bunăvoință”, a spus Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.

Ierarhul l-a hirotesit iconom stavrofor pe Părintele Paroh Cătălin Ailenei, ca semn de recunoaștere a vredniciei și jertfei sale, în contextul în care efortul administrativ de pregătire a construcției noii biserici durând doi ani.

„Astăzi nu s-a așezat doar o piatră în pământ, ci s-au așezat nădejdi, jertfe, doruri și rugăciuni pentru cei care vor veni după noi. Cerul s-a plecat, în chip nevăzut, peste acest loc binecuvântat. Ceea ce s-a început aici să se împlinească spre slava Lui și spre folosul sufletelor noastre”, a spus parohul.

Noul lăcaș de cult va fi situat pe Strada Pacea nr. 45 B din Botoșani.

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Sursa foto: Doxologia.ro