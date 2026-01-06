Sărbătoarea Botezului Domnului, chemare la reînnoirea vieții: PS Paisie Sinaitul

„Sărbătoarea Botezului Domnului este chemarea noastră la reînnoirea vieții, la trăirea conștientă a darului primit la Botez. Să ne amintim că suntem fii ai lui Dumnezeu, chemați la lumină, la curăție și la iubire”, a spus marți Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal.

Preasfinția Sa a precizat că fragmentul evanghelic care relatează Botezul Domnului la Iordan „oferă cheia de înțelegere a Botezului creștin ca Taină a înfierii și a restaurării ontologice, a mântuirii omului”.

Hristos vine la Iordan pentru noi

„Această venire a lui Hristos la Iordan este, în aparență, paradoxală. Cel fără de păcat vine la botezul pocăinței. Cel mai mare Se apropie de cel mai mic. Creatorul intră în rândul făpturii”, a remarcat ierarhul.

„Și totuși, tocmai aici se descoperă taina iubirii lui Dumnezeu pentru om. Hristos vine la Iordan nu pentru El, ci pentru noi. Sfinții Părinți sunt unanimi: Hristos nu avea nevoie de botez.”

Astfel, subliniază episcopul vicar patriarhal, „Hristos împlinește totul în locul nostru: Se naște, crește, Se smerește, Se botează, pătimește, este răstignit, omorât și înviază – pentru ca noi să fim ridicați, înviați, împreună cu El”.

Boboteaza, anticipare a Rusaliilor

Glasul Tatălui și pogorârea Duhului Sfânt în chip de porumbel la Botezul Domnului sunt o manifestare fără precedent a Sfintei Treimi în lume, a adăugat ierarhul.

„Această deschidere nu este doar un semn exterior. Este ridicarea separației dintre Dumnezeu și om, făcută de păcatul primilor oameni. Cerul, care a fost închis de neascultarea lui Adam, este redeschis acum de ascultarea lui Hristos, Noul Adam.”

„Fericitul Augustin spune că la Iordan vedem limpede Sfânta Treime lucrând mântuirea lumii”, a continuat Preasfinția Sa.

„Botezul Domnului devine astfel paradigma oricărui botez creștin, care este prin excelență un act trinitar, pentru că ne botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”

„Duhul Sfânt nu Se pogoară asupra lui Hristos ca asupra unuia lipsit de har, ci Se manifestă pentru lume, ca anticipare a revărsării Duhului la Rusalii, asupra Bisericii”, a mai spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Botezul ne face fii după har ai lui Dumnezeu

„Totodată, cuvintele lui Dumnezeu Tatăl – Acesta este Fiul Meu Cel iubit – dezvăluie și scopul ultim al Botezului, și anume înfierea omului”, a adăugat părintele episcop vicar patriarhal.

„Dacă Hristos este Fiul lui Dumnezeu prin natură, prin ființă, cei botezați devin fii ai lui Dumnezeu prin har. Sfântul Ioan Evanghelistul exprimă această realitate când spune: Celor care L-au primit pe El și au crezut în El, le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu (In 1, 12). De aceea, Botezul este Taina care ne conferă nouă identitatea de fii ai lui Dumnezeu.”

De ce botezul se face prin afundare

Preasfinția Sa a mai subliniat unicitatea Tainei Botezului ca fundament al participării creștinului la celelalte Sf. Taine ale Bisericii și a explicat de ce este important ca botezul creștin să se facă prin afundare.

„Cuvântul botez vine din limba greacă și înseamnă literalmente scufundare. A boteza înseamnă a scufunda în apă! De aceea, în Biserica Ortodoxă, botezul se face prin scufundare, nu prin stropire. Conform Sfântului Apostol Pavel această Taină constituie o adevărată scufundare spirituală în viața și moartea lui Hristos, din care se învie împreună cu El ca făpturi noi (cf. Romani 6, 4)”, a spus ierarhul.

Afundarea în apa botezului simbolizează moartea omului vechi, iar ridicarea din apă reprezintă nașterea omului nou, a subliniat episcopul vicar patriarhal.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oficiat marți Sf. Liturghie și Sfințirea Mare a apei la Paraclisul Catedralei Naționale.

Ierarhul i-a avut alături pe Arhim. Ciprian Grădinaru, Mare Eclesiarh, pe Arhim. Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator la Atelierele Patriarhiei Române, și pe ceilalți părinți slujitori ai sfântului lăcaș.

Sursa foto: Paraclisul Catedralei Naționale