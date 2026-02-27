O biserică veche de peste două secole s-a prăbușit: Episcopia Covasnei și Harghitei pregătește construirea unui nou lăcaș

Biserica de lemn veche de peste două secole din satul Uilac, județul Harghita, s-a prăbușit în urmă cu câteva zile. Episcopia Covasnei și Harghitei intenționează să construiască un nou lăcaș de cult.

Preotul Paraschiv Oltean, consilier pe patrimoniu și construcții bisericești la Episcopia Covasnei și Harghitei, a declarat, pentru Agerpres, că situația a fost constatată în urmă cu doi ani, când s-a observat degradarea accentuată a structurii din lemn.

Un specialist în biologia construcțiilor a efectuat o expertiză la fața locului, iar concluziile au fost alarmante: lemnul era afectat de așa-numita ciupercă lacrimogenă în proporție de aproape 90%.

Episcopia Covasnei și Harghitei va începe procedurile legale pentru declasarea monumentului istoric. După emiterea deciziei oficiale, vor putea fi obținute autorizațiile necesare pentru demolarea completă a structurii rămase.

Durere sufletească

„E o durere sufletească. Credința este prima, mai mult decât neamul, am putea zice. Neamul, într-adevăr, are rolul lui, dar credința omului reprezintă veșnicia, adică nu numai viața pe pământul acesta. Și atunci când se prăbușește o biserică, cumva îți vezi afectată viața sufletească, spirituală”, a subliniat părintele consilier.

Reprezentanții Episcopiei au precizat că se dorește construirea noii biserici pe același amplasament, însă decizia finală va fi luată după realizarea unor studii de fezabilitate, în contextul în care există riscul ca agentul fungic să fie prezent și în sol.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, nădăjduim să construim o biserică nouă acolo, și atunci o să fie de zid și sperăm să dăinuie mai mult decât cea de lemn”, a adăugat părintele Paraschiv Oltean.

Pierdere de valoare

Directorul Direcției Județene pentru Cultură Harghita, Bakos László, a subliniat că prăbușirea reprezintă o pierdere majoră de patrimoniu.

„Este o pierdere de valoare, deci o pierdere de identitate pentru locuitorii din zonă, și mai ales pentru Biserica Ortodoxă. Orice monument ce se prăbușește și la nivel național e o pierdere imensă”.

Primarul comunei Săcel, Nagy Lajos, a declarat că a sesizat autoritățile încă din 2023 și a descris prăbușirea bisericii drept „o durere în inimă”, asigurând că va susține construirea unui nou lăcaș de cult.

Satul Uilac din comuna Săcel numără în prezent doar zece locuitori. Biserica „Sfântul Gheorghe și Sfântul Nicolae” a fost ridicată în 1784 în localitatea mureșeană Boiu și a fost strămutată la Uilac în anul 1905.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei