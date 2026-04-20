Biserica românilor din Clichy a fost sfințită: Este o nouă fereastră care se deschide spre cer

Biserica românilor din Clichy, regiunea metropolitană a Parisului, a fost sfințită sâmbătă de un sobor de arhierei condus de Mitropolitul Iosif. Înaltpreasfinția Sa a subliniat că lăcașul de cult este o nouă fereastră spre cer.

Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” a fost achiziționată de preotul paroh Aurel Grigoraș din fonduri personale în 2022 și amenajată ca lăcaș de cult ortodox.

Slujba de sfințire a fost oficiată în prezența credincioșilor și a reprezentanților autorităților locale de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos, Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei și de Episcopul vicar Marc Nemțeanul al Arhiepiscopiei Europei Occidentale.

„De câte ori se deschide o nouă biserică, ne bucurăm foarte mult, pentru că este o nouă fereastră spre cer care se deschide și prin care Dumnezeu primește poporul, și nu numai că primește poporul, dar ne primește în casa Lui și ne hrănește”, a spus IPS Iosif, pentru Trinitas TV.

Excelența Sa, Ecaterina-Maria Constantinescu, Consulul General al României la Paris a apreciat unitatea enoriașilor din parohie.

„Încheiem Săptămâna Luminată cum nu se poate mai frumos decât cu sfințirea unei biserici. Este o mare bucurie ca în comunitatea noastră și în circumscripția noastră consulară să vedem un nou lăcaș de cult. Asta înseamnă că românii se unesc. Asta înseamnă că românii își doresc să nu uită de unde au plecat. Asta înseamnă că românii vor să fie aproape unii de ceilalți”, a subliniat Ecaterina-Maria Constantinescu.

O adevărată încântare

La evenimentul solemn al comunității a participat și Denis Larghero, Primarul orașului Meudon, din care face parte localitatea Clichy.

„Este acum o adevărată încântare, o bucurie pentru noi și este un loc în care și noi, cei din comunitate putem să ne împărtășim de frumusețea pe care Ortodoxia o oferă”.

„Momentul acesta este unul excepțional și pentru faptul că, de obicei, un primar în mandatul său nu are șansa să participe, să se implice și să se bucure de sfințirea unei biserici, astfel încât pentru noi și pentru mine în nume personal este o mare bucurie”, a adăugat primarul orașului.

′În memoria fiicei mele

Biserica a fost cumpărată de părintele paroh în memoria fiicei sale care a trecut la viața veșnică la vârsta de 43 de ani.

„Biserica aceasta a fost construită de familia Marbot, căreia i-a murit trei copii minori. Și Dumnezeu a hotărât ca eu să cumpăr această biserică în 2022 ca urmare a decesului fetei mele de 43 de ani. Deci, în memoria ei s-a cumpărat această biserică, cum în memoria copiilor familiei Marbot s-a construit această biserică. Eu cred că este mâna lui Dumnezeu, fără îndoială”, a spus părintele Aurel Grigoraș.

„M-am bucurat din suflet ca la sfârșitul, probabil, al vieții mele, să pot aduce un prinos Bisericii noastre. Eu iubesc enorm Ortodoxia noastră românească. Părintele profesor Stăniloae mi-a fost profesor la doctorat, deci el m-a binecuvântat, mi-a dat doctoratul, a fost mentorul meu cel mai important în istoria studiilor mele”, a explicat părintele.

Biserica a primit și hramul Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

Parohia „Pogorârea Duhului Sfânt” este a doua cea mai veche comunitate de români după cea a Catedralei Mitropolitane din Paris. Aceasta a fost înființată în anul 1980.

Sursă foto: Trinitas TV