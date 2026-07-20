Un secol de rugăciune: O biserică din Harghita și-a sărbătorit centenarul

Trei ierarhi au slujit duminică la Biserica „Sfântul Nicolae” din Toplița, județul Harghita, cu prilejul a 100 de ani de la zidirea lăcașului de cult.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei, împreună cu Mitropolitul Naum de Ruse și cu Episcopul Nestor al Devei și Hunedoarei.

Pornind de la Evanghelia Duminicii a șaptea după Rusalii, Preasfințitul Părinte Nestor a subliniat că Dumnezeu răspunde credinței statornice.

„Credința nu este doar a crede în existența lui Dumnezeu. Credința înseamnă a avea încredere deplină în Dumnezeu. Iar a avea încredere deplină în Dumnezeu înseamnă că voia ta este voia lui Dumnezeu”.

„Dacă ceva din cele ce noi îndrăznim a cere nu se împlinește, nu ne revoltăm, nu ne pierdem credința, ci avem certitudinea că Dumnezeu este Cel care știe cel mai bine când, cum și de ce”, a mai spus Preasfinția Sa.

Luminarea ochilor sufletești

Ierarhul a evidențiat diferența dintre cei doi orbi: „Acolo unde omul nu mai are voință proprie, unde omul este stăpânit de duhul necurat și trupul lui nu mai are nicio putere liberă de a se exprima, Dumnezeu adesea intervine chiar și fără a I se cere ajutorul”.

Totodată, Preasfințitul Părinte Nestor i-a îndemnat pe credincioși să evite judecarea aproapelui și să privească fiecare om prin prisma lucrării lui Dumnezeu.

„Dumnezeu are putere de a transforma un tâlhar într-un sfânt, un om al fărădelegii într-un om al Bisericii, un păcătos într-un apostol”, a spus Episcopul Devei și Hunedoarei.

„Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască și nouă ochi luminați ai duhului. Iar dacă avem această lumină a ochilor, negreșit și graiul nostru devine unul mărturisitor”.

Distincții pentru binefăcători

În cadrul manifestărilor aniversare a fost citit Actul solemn de binecuvântare întocmit cu prilejul centenarului bisericii.

Totodată, cei doi ierarhi români au sfințit pictura lăcașului de cult, care a trecut prin lucrări de restaurare.

La finalul slujbei, Episcopul Covasnei și Harghitei a oferit Crucea Eparhială preoților Alexandru Filip și Bogdan Alexandru Filip, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală. De asemenea, mai mulți binefăcători ai parohiei au primit distincții pentru sprijinul acordat Bisericii.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei