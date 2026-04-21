Biserica „Buna Vestire” din Ploiești va fi sfințită duminică: A primit și hramul Sfintelor Femei Mironosițe

Biserica „Buna Vestire” din Ploiești va fi sfințită duminică după un amplu proces de renovare. Lăcașul de cult a primit și hramul Duminica Sfintelor Femei Mironosițe.

Actuala biserică este construită pe locul unui lăcaș de cult de zid datat la începutul secolului al 18-lea.

„De-a lungul vremii s-au adus mai multe modificări la biserica parohială, culminând cu acea târnosire din 1833, în care un ctitor, Teodor Zaplan, împreună cu enoriașii au refăcut în mare parte biserica. Din vechea biserică au rămas ușile împărătești de la 1720, dar și tronul cel de sus”, a precizat preotul paroh Vlad Ioan Popa, pentru Trinitas TV.

În anul 2025, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a participat la desigilarea Sfintei Mese, pentru a pregăti restaurarea Sfântului Altar.

„S-au găsit sfinte moaște și s-au găsit două rânduri de evangheliști, care erau lipiți și sigilați pe Sfânta Masă, de la 1720, ale primei sfințiri, și a doua sfințire, de la 1833”.

Programul liturgic al sfințirii

Părintele paroh îi invită pe credincioșii ploieșteni la sfințirea lăcașului de cult, care va fi oficiată de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul.

În ajunul evenimentului solemn va fi oficiată slujba Privegherii de la ora 17:00, iar duminică, la ora 08:30 va fi întâmpinat ierarhul delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Biserica „Buna Vestire” din Ploiești se află pe Strada Plevnei, nr. 2.

Foto credit: Facebook / Biserica „Buna Vestire” Ploiești