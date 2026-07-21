Bilanț remarcabil pentru elevii români: 14 medalii și un premiu special la trei olimpiade internaționale

Elevii români au obținut 14 medalii și un premiu special la edițiile din acest an ale Olimpiadelor Internaționale de Matematică, Chimie și Biologie.

Rezultatele au fost anunțate de Ministerul Educației și Cercetării pe rețelele de socializare, instituția transmițând felicitări elevilor pentru performanțele remarcabile obținute la competițiile internaționale.

Olimpiada internațională de Matematică

La Olimpiada Internațională de Matematică, desfășurată la Shanghai, elevii români au obținut o medalie de aur, trei de argint și două de bronz. Medalia de aur a fost câștigată de David-Vlad Mărghidan, de la Liceul Internațional de Informatică București.

Medaliile de argint au revenit elevilor Mihai Alexandru Ardelean (Colegiul Național „Onisifor Ghibu” Oradea), Radu Ionuț-Stoleriu (Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași) și David Ghibu (Liceul Internațional de Informatică București), iar medaliile de bronz au fost obținute de Emanuel Mazăre (Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești) și Andrei Vila (Liceul Internațional de Informatică București).

Olimpiada internațională de Chimie

La Olimpiada Internațională de Chimie, organizată la Tașkent, în Uzbekistan, lotul României a cucerit o medalie de aur, două de argint și una de bronz. Medalia de aur i-a revenit lui Ursachescu Matei Gabriel, elev al Colegiului Național „B.P. Hasdeu” din Buzău.

Medaliile de argint au fost obținute de Alexe Mihnea Gabriel (Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” București) și Stanciu Mihai (Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad), iar medalia de bronz i-a revenit lui Anghel Tudor Ștefan (Colegiul Național „B.P. Hasdeu” Buzău).

Olimpiada internațională de Biologie

La Olimpiada Internațională de Biologie, desfășurată la Vilnius, în Lituania, România a obținut o medalie de argint, două de bronz și un premiu special. Medalia de argint a fost câștigată de Teodor Petcu, elev al Colegiului Național „Dr. Ioan Meșotă” din Brașov.

Medaliile de bronz au revenit elevelor Liliana-Maria Drăgan (Colegiul Național „Sfântul Sava” București) și Ioana Iasmina Huțupașu (Colegiul Național Iași), iar Rebeca-Lidia Ungurean (Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava) a primit un premiu special.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, pregătirea loturilor naționale a fost realizată de cadre didactice universitare și profesori coordonatori de specialitate, iar ministerul a asigurat participarea elevilor la competițiile internaționale și organizarea etapelor de selecție și pregătire.

Foto credit: Colaj Basilica.ro