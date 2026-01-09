Biblioteca Metropolitană București va organiza un eveniment pentru copii de Ziua Culturii Naționale

Biblioteca Metropolitană București va organiza în data de 15 ianuarie un eveniment pentru copii cu ocazia Zilei Culturii Naționale.

Programul va începe cu o lansare de carte, „Povestea lui Arthur, fulgul cel curios”, semnată de Radu Nagy.

Evenimentul va fi completat de un spectacol muzical la harpă și violoncel, susținut de Radu Nagy și Miruna Nagy. Copiii vor încheia seara prin participarea la un atelier interdisciplinar.

„Ne-am dorit ca Ziua Culturii Naționale să fie marcată printr-un eveniment care pune în valoare dimensiunea educativă și expresivă a culturii, deoarece aceasta nu este doar un patrimoniu, ci o experiență vie, trăită și împărtășită prin emoție și dialog”, a declarat Ramona Mezei, manager la Biblioteca Metropolitană București.

Evenimentul va începe la ora 17:00, la Sediul Central „Mihail Sadoveanu” al Bibliotecii, din str. Tache Ionescu nr. 4, București.

Foto credit: Biblioteca Metropolitană București