PS Benedict: Recunoștința nu este doar un gest exterior, ci arată că omul a înțeles binele primit

„Recunoștința nu este doar un gest exterior, nu este doar o politețe, ci arată că omul a înțeles binele primit și că știe să așeze lucrurile în ordinea lor firească”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Benedict.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Fetindia din județul Sălaj, unde a binecuvântat lucrările de renovare săvârșite în ultima perioadă.

Preasfinția Sa a explicat că recunoștința este expresia unei vieți care începe să se așeze corect înaintea lui Dumnezeu.

Leprosul care a realizat că a fost vindecat, „Îl slăvește pe Dumnezeu și apoi cade la picioarele Domnului. Sunt două lucruri foarte importante aici. Mai întâi, dă slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce i s-a întâmplat, pentru că înțelege că binele vine de la El. Apoi, mulțumește celui prin care Dumnezeu a lucrat”, a subliniat Episcopul Sălajului.

Preasfințitul Părinte Benedict a spus că recunoștința este „o disciplină a vieții fără de care omul rămâne sărac sufletește, chiar dacă a primit mult și chiar dacă viața lui pare schimbată doar în exterior”.

Credința este un proces

Ierarhul a evidențiat că sensul pericopei evanghelice despre vindecarea celor zece leproși se descoperă în cuvintele Mântuitorului: „Credința ta te-a mântuit”.

„Credința este un proces. Are un început, printr-un imbold lăuntric pe care Dumnezeu îl pune în inima omului, dar nu este legată de împlinirea imediată a unui rezultat”.

Preasfințitul Părinte Benedict a atras atenția că nu ar trebui să așteptăm dovezi pentru credință.

„Ordinea este alta: ne lăsăm ținuți de mână de Domnul și mergem înainte chiar și atunci când nu vedem încă unde duce drumul. Asta înseamnă credința: să ai încredere că El te poartă, chiar atunci când drumul este greu și chiar atunci când nu ai certitudini omenești”.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa l-a hirotesit iconom pe preotul paroh Adrian Vasile Crăciunaș, pentru bogata activitate administrativă și pastoral-misionară.

Foto credit: Episcopia Sălajului