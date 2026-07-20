ATOR Banatul de Munte a aniversat un deceniu de activitate în sprijinul tinerilor

Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte a aniversat sâmbătă 10 ani de activitate printr-un eveniment organizat la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Reșița Montană, județul Caraș-Severin.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de clerici condus de Pr. Mihai Pavel, inspector patriarhal în cadrul Sectorului Teologic Educațional al Administrației Patriarhale.

La eveniment a participat Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, alături de membri vechi și noi ai ATOR Banatul de Munte, coordonatori, îndrumători, parteneri și colaboratori ai asociației.

După Sfânta Liturghie, persoanele care au susținut activitatea ATOR au primit diplome de recunoștință și plachete aniversare.

Distincții pentru activitatea cu tinerii

Anita Radics, președinta ATOR Banatul de Munte, a primit Ordinul Eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea” clasa a 2-a pentru mireni, în semn de apreciere pentru activitatea și implicarea în cei 10 ani de la înființarea asociației.

Ierarhul a subliniat că ATOR Banatul de Munte a devenit un model de bune practici pentru activitățile cu tinerii din Patriarhia Română.

„Vă mulțumim pentru toată activitatea, pentru toată munca și osteneala, pentru că nu este ușor ca în ziua de astăzi să lucrezi cu tinerii. Nu este ușor, dar credem în acest parteneriat viabil și durabil, pe termen nelimitat și anume parteneriatul dintre Biserică și Școală. Școala și Biserica au fost dintotdeauna împreună în spațiul Carpato-Danobiano-Pontic”, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.

Activitatea ATOR

În partea a doua a evenimentului au fost susținute alocuțiuni de către invitați, parteneri și tineri implicați în activitatea asociației.

La final, participanții au vizionat un material video despre parcursul ATOR Banatul de Munte în cei 10 ani de activitate.

Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte a fost înființată în 18 iulie 2016, la Centrul de Tineret Moniom, ca grup de tineri. Din anul 2021 funcționează ca asociație nonprofit cu statut propriu.

Printre proiectele derulate de ATOR Banatul de Munte se numără campaniile umanitare „Mâinile Bucuriei” și „Ghetuțele lui Moș Nicolae”, taberele din programul „Tabăra din Inima Satului”, evenimentele de tip ITO și mentoratele oferite unor asociații de tineret din țară și din străinătate.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului