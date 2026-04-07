Asociația Filantropia Ortodoxă Huși a organizat un târg de Paști pentru a sprijini persoanele vulnerabile

Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși a organizat sâmbătă un târg de Paști dedicat susținerii persoanelor cu posibilități materiale reduse. Evenimentul s-a desfășurat în Parcul Rodina din municipiul Huși și a reunit membri ai comunității într-un demers caritabil.

În cadrul manifestării au fost expuse și oferite spre vânzare ornamente și aranjamente specifice sărbătorii Învierii Domnului, realizate de copii, seniori și angajați ai asociației.

Programul a inclus activități recreative și artistice, precum momente susținute de copiii din cadrul centrului cultural-educațional al asociației, alături de tineri din localitățile Șuletea, Floreni și Bârlad.

Organizarea târgului a fost posibilă cu sprijinul partenerilor locali, precum și prin implicarea voluntarilor și a echipei Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, care au contribuit la buna desfășurare a evenimentului.

Fondurile obținute vor contribui la sprijinirea familiilor numeroase și a persoanelor vârstnice, în vederea pregătirii pentru Sărbătoarea Învierii Domnului.

Inițiativa evidențiază rolul solidarității în comunitate și importanța implicării sociale în sprijinul celor aflați în nevoie.

Foto credit: Episcopia Hușilor