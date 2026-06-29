Arhimandritul Sofronie Perța, fostul stareț al Mănăstirii Dragomirești, a trecut la Domnul

Arhimandritul Sofronie Perța, fost stareț al Mănăstirii Dragomirești din județul Maramureș, a trecut la Domnul luni.

Anunțul a fost făcut de Episcopia Maramureșului și Sătmarului, care a transmis că părintele a trecut la cele veșnice „în ziua hramului ocrotitorilor spirituali ai așezământului monahal”.

Arhimandritul Sofronie Perța s-a născut în 13 decembrie 1958, în localitatea Botiza, județul Maramureș, primind la botez numele Vasile.

Intrarea în monahism

A intrat în monahism în anul 1982, mai întâi la Mănăstirea Rohia, apoi la Mănăstirea „Sfântul Ilie” din Toplița. A fost tuns în monahism în anul 1986, primind numele Sofronie, iar în același an a fost hirotonit ierodiacon și apoi ieromonah de vrednicul de pomenire Episcop Emilian Birdaș.

Arhimandritul Sofronie Perța a absolvit Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca în anul 1989, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Pitești, unde și-a susținut lucrarea de licență cu tema „Așezăminte monahale la Dragomirești”. A urmat apoi studii de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad.

După hirotonie, a desfășurat activitate misionară în mai multe parohii din județele Mureș și Harghita, înainte de a fi transferat, în anul 1990, la Mănăstirea „Sfântul Ilie” din Dragomirești.

A dezvoltat Mănăstirea Dragomirești

În perioada de peste trei decenii în care a condus obștea mănăstirii, părintele Sofronie Perța a coordonat ample lucrări de restaurare și construire. Vechea biserică a fost restaurată integral și extinsă, iar între anii 1992 și 1996 a fost ridicată casa monahală, care cuprinde chilii, trapeză și o bibliotecă.

De asemenea, a început construirea noii biserici a mănăstirii. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2008, iar lucrările au continuat până la finalizarea exteriorului în anul 2020.

În data de 20 iulie 2021 a fost hirotesit arhimandrit, cu prilejul sfințirii paraclisului de la demisolul noii biserici a mănăstirii. De la 1 ianuarie 2025, arhim. Sofronie Perța a devenit stareț emerit al Mănăstirii Dragomirești.

Reprezentanții Episcopiei Maramureșului și Sătmarului au precizat că informațiile privind slujba înmormântării vor fi comunicate ulterior.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene