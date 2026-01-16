Arhim. Melchisedec Velnic: Să-l primim pe Eminescu și mesajul lui în adâncul sufletului nostru

„Să-l primim pe Eminescu și mesajul lui în adâncul sufletului nostru, să-i ascultăm glasul adânc al sufletului său, să primim cu smerenie rugăciunea lui și tăcerea lui în încercările și valurile pe care le avem!” a spus Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, joi, de Ziua Culturii Naționale.

Părintele stareț a oficiat, împreună cu părinți din obște, slujba Parastasului pentru Mihai Eminescu și pentru părinții și rudele poetului.

„Ce mesaj ar transmite, astăzi, Eminescu, pentru neam și pentru țară?”, s-a întrebat arhimandritul în cuvântul de învățătură de la finalul slujbei.

„Știm cu toții că lui Eminescu i-a păsat mult de popor și de țară. Iubirea lui pentru români, pentru românii de pretutindeni, era uriașă. Binele românilor a fost scopul vieții lui. Toate eforturile unei vieți de jertfă, spre aceasta s-au îndreptat.”

A știut că rugăciunea și tăcerea sunt roditoare

Starețul Putnei a subliniat că Eminescu a fost cugetul viu al Serbării de la Putna din 1871.

„A venit la Putna, când avea doar 21 de ani, pentru a transmite de aici, de la mormântul lui Ștefan cel Mare, un mesaj tuturor românilor. Atunci, mesajul lui a fost chemarea la unitatea culturală a tuturor românilor.”

„Gândul meu este că Eminescu, văzând cele de azi, s-ar retrage într-o smerită rugăciune și într-o adâncă tăcere, așteptând ca neamul și țara să își revină. El a știut că rugăciunea și tăcerea întru nădejde sunt roditoare”, a spus Arhim. Melchisedec Velnic.

„În fața mormântului de la Putna, el a înțeles puterea lui Ștefan cel Mare de după 2 iulie 1504, de când mormântul acestuia a devenit altar al conștiinței naționale, loc de jertfă tăcută și rugăciune.”

Părintele arhimandrit și-a încheiat cuvântul citând Rugăciunea poetului către Fecioara Maria.

Festival literar organizat de Consiliul Județean Suceava

Slujba a făcut parte din programul Festivalului Literar „Mihai Eminescu”, organizat de Centrul Cultural „Bucovina” al Consiliului Județean Suceava și a fost urmată de acordarea premiilor pentru câștigătorii ediției din acest an a concursului cultural.

Premiului Național pentru exegeză „Mihai Eminescu” a fost decernat profesorului universitar Iosif Cheie-Pantea pentru cartea „Mihai Eminescu – Omul și dialectica Istoriei”, apărută la Editura Junimea din Iași, iar Premiul „Aristocrat al Scrisului Bucovinean” a fost decernat scriitorului sucevean Ioan Țicalo.

Evenimentul s-a încheiat cu un program artistic susținut de membri ai Ansamblului „Ciprian Porumbescu” al Centrului Cultural „Bucovina”.

Festivalului Literar „Mihai Eminescu” a ajuns anul acesta la a 35-a ediție.

Foto credit: Mănăstirea Putna