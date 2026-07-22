Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a premiat campionii naționali la handbal la categoria Juniori IV

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a premiat marți echipa de handbal a Clubului Sportiv Universitar Suceava, campioană națională la categoria Junior IV.

Întâlnirea a avut loc la Centrul Eparhial din Suceava, unde tinerii handbaliști, însoțiți de directorul CSU Suceava, Andrei Iulian, au fost felicitați de ierarh pentru performanța obținută.

În semn de apreciere și susținere a activității sportive, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a acordat echipei un sprijin financiar în valoare de 3.000 de lei, destinat achiziționării unor echipamente noi pentru cei 17 componenți ai lotului. Totodată, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic le-a adresat tinerilor un cuvânt de binecuvântare și încurajare și le-a oferit daruri.

Titlu de campioană națională la juniori

Titlul de campioană națională a fost obținut în urma Turneului Final al Campionatului Național de Handbal – Juniori IV, desfășurat în perioada 10–14 iunie 2026, la Reșița, unde au participat cele mai bune opt echipe din țară.

CSU Suceava a încheiat faza grupelor pe primul loc, după meciurile cu CSM Reșița, CSM Ploiești și SCM Politehnica Timișoara, calificându-se în semifinale. În penultimul act al competiției, formația suceveană a învins categoric A.H. Minaur Baia Mare, cu scorul de 32–19, obținând calificarea în finală.

În ultimul meci al competiției, CSU Suceava a învins ACS Academia Junior Ploiești cu 31–28, cucerind titlul național la categoria Juniori IV. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât echipa suceveană a încheiat întregul sezon competițional fără nicio înfrângere.

Lotul campioanei naționale este alcătuit din elevi proveniți din mai multe unități de învățământ din municipiul și județul Suceava, precum și din municipiul Dorohoi.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților