Arhiepiscopul Casian s-a rugat de Paști alături de persoanele private de libertate, la Penitenciarul Galați

Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos s-a rugat alături de persoanele private de libertate, la Penitenciarul Galați, de sărbătoarea Învierii Domnului.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat slujba Vecerniei în Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din incinta unității, împreună cu părintele capelan Ovidiu Gafton.

În cuvântul adresat participanților la slujbă, Arhiepiscopul Dunării de Jos a explicat semnificațiile duhovnicești ale Învierii Domnului, subliniind importanța schimbării interioare și a redobândirii unei vieți orientate spre bine, indiferent de contextul în care se află fiecare persoană.

Totodată, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a evidențiat faptul că noua biserică a fost construită pe locul unui fost lăcaș de cult demolat în perioada regimului comunist, amintind implicarea persoanelor private de libertate în realizarea unor elemente de mobilier bisericesc.

La finalul slujbei, Înaltpreasfinția Sa le-a oferit daruri celor care au participat la slujbă, cât și persoanelor din celule.

Piatra de temelie a bisericii din incinta penitenciarului a fost pusă în luna ianuarie 2023, iar în decembrie 2025, Arhiepiscopul Casian a oficiat slujba de sfințire a noului lăcaș de cult.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos