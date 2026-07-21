Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților a îndemnat la dobândirea păcii lăuntrice prin rugăciune și credință

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a îndemnat duminică la dobândirea păcii lăuntrice prin rugăciune, smerenie și credință.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie pe un podium amenajat lângă Catedrala din Suceava, unde se află moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou.

În predică, Arhid. Marius-Gabriel Filip, director al Centrului de Formare Continuă și Specializare din cadrul Sectorului Educațional-Teologic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, i-a îndemnat pe credincioși să rămână aproape de Hristos și de Biserică și să răspundă răutății prin iubire.

Întâmpină viața cu bucurie

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Calinic a vorbit despre Sfântul Cuvios Serafim de Sarov, pomenit în ziua Aflării cinstitelor sale moaște.

Ierarhul a amintit câteva repere din viața sfântului și a prezentat Decalogul la prăznuirea Sfântului Cuvios Serafim de Sarov:

„Caută să-L sălășluiești pe Sfântul Duh în inimă prin rugăciune, post, priveghere, milostenie și ascultare. Căci teologia adevărată se ascunde în micșorarea de sine. Întâmpină fiecare ceas al vieții tale cu bucuria Învierii. Precum Serafim cu salutul pascal Hristos a înviat, bucuria mea, deoarece veselia sufletului este o mărturisire a biruinței lui Hristos asupra morții, nicidecum un optimism fără temei”.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților