Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului: Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne cercetează întru bunătatea Lui

„Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne cercetează întru bunătatea Lui”, a spus duminică Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în paraclisul Sfântului și Dreptului Iov de la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul”, Corbeni, Argeș.

Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a vorbit despre semnificația iubirii și bunătății lui Dumnezeu.

„Dumnezeu ne cercetează întru bunătatea Lui, deci să nu vă mâniați sau să vă supărați vreodată pe Dumnezeu, că nu aveți motive, dacă Dumnezeu nu vă cerceta cu bunătate și dacă nu vă arăta iubirea Lui”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.

„Eu am speranță nelimitată în Domnul Dumnezeu, care ne cercetează întru bunătatea Lui veșnică”.

Sfințită în ziua hramului său, pe 24 iunie 2004, mănăstirea cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” a fost ridicată în 1943, dar lucrările au rămas nefinalizate. După anul 1989, la iniţiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, au început lucrările de reconstruire.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului