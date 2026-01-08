Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a sărbătorit Crăciunul pe stil vechi în Parohia Colchester

Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a slujit miercuri în Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Maximovici” din Colchester, când a fost serbată Nașterea Domnului conform calendarului nerevizuit.

Comunitatea parohială numără credincioși de mai multe naționalități: români, basarabeni, englezi, greci, australieni, chinezi, turci, maltezi, unguri și estonieni ortodocși. Slujbele se desfășoară în trei limbi: română, slavonă și engleză.

Sărbătoarea a cuprins și două recitaluri de colinde susținute de copiii comunității și de un cor de adulți.

Chemarea la pocăință

Arhiepiscopul Atanasie a evidențiat legătura profundă dintre praznicul Sfântului Ioan Botezătorul și bucuria Nașterii Domnului, arătând că aceste două realități ale trupului liturgic al Bisericii se întâlnesc în aceeași chemare la pocăință, mărturisire și desăvârșită dragoste de Dumnezeu și de aproapele.

„Nașterea după trup a Mântuitorului Hristos ni se arată, încă o dată, ca un prilej de a cugeta la harul cel peste har, pe care acesta îl aduce omului, al cărui Fiu se și face, chip de rob luând, și mai ales la felul în care noi, fiecare în parte, suntem părtași la acest har, din care suntem chemați să ne hrănim și întru el să dăinuim”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Cheia pătrunderii mai adânc în această lucrare dumnezeiască și mântuitoare ne este oferită și de vechea tradiție a Bisericii, care prăznuia, la începuturi, Nașterea și Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare a Celui venit în trup pe pământ – în același timp, ca un praznic al Luminii, îndemnându-ne să legăm acest eveniment înălțător de propriul nostru botez și de asumarea darului neprețuit primit în această zi”, a explicat arhiepiscopul.

Parohia Colchester

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a săvârșit slujba de sfințire a unei troițe ridicate în curtea bisericii, închinată sfinților mărturisitori din temnițele comuniste.

Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Maximovici” își desfășoară activitatea liturgică într-un lăcaș construit în anul 1855 pentru garnizoana britanică și considerat astăzi una dintre cele mai mari biserici de lemn din Insulele Britanice.

Lăcașul de cult a fost achiziționat în anul 2008 și a fost transformat într-o biserică ortodoxă, devenind un loc de închinare pentru peste 5.000 de credincioși, majoritatea fiind tineri sub 45 de ani.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord