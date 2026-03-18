Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează o conferință despre impactul tehnologiei asupra vieții prenatale și postnatale

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților vine în ajutorul părinților cu o conferință despre impactul tehnologiei asupra vieții prenatale și postnatale.

Evenimentul va avea loc de sărbătoarea Bunei Vestiri, de la ora 18:00, în Sala „Pimen Arhiepiscopul” a Centrului Eparhial Suceava.

Manifestarea își propune să aducă în atenția publicului o temă deosebit de actuală și sensibilă, privitoare la felul în care tehnologia influențează începutul vieții, perioada prenatală, precum și experiența postnatală, în contextul familiei, al educației și al responsabilității față de copil.

Invitatele acestei ediții sunt prof. univ. Cristina Gavrilovici și Andreea Ogăraru, care vor oferi publicului nu doar perspective valoroase, ci și un dialog viu, apropiat și relevant. Întâlnirea va fi moderată de lectorul Alexandru Prelipcean.

Prin această inițiativă, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților își propune să continue susținerea culturii vieții și a dialogului sincer dintre credință, educație și realitățile cotidiene.

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