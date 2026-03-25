Arhiepiscopia Sibiului a oferit produse de necesitate pentru nou-născuți mamelor internate la spitalul județean

Arhiepiscopia Sibiului a oferit produse pentru îngrijirea nou-născuților mamelor internate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu. Acțiunea s-a desfășurat luni, în parteneriat cu Asociația „Filantropia Ortodoxă Sibiu” și cu unități de învățământ din oraș.

Din partea Arhiepiscopiei au participat Gabriela Răduleț, consilier eparhial, și pr. Adrian Roman și Marius Talmațchi, inspectori eparhiali.

Proaspetele mame au primit pachete cu articole de igienă și îmbrăcăminte pentru copilașii lor. Intervenția a avut ca scop susținerea nevoilor imediate și facilitarea accesului la resurse utile în perioada postnatală.

Un rol important în organizarea activității l-au avut cadrele didactice implicate direct în achiziționarea darurilor: prof. Cristina David, prof. Cornelia Popa și prof. Ciprian Spătaru.

Activitatea s-a desfășurat cu respectarea principiilor de confidențialitate, demnitate și non-discriminare, fiind centrată pe nevoile individuale ale beneficiarilor.

„Ne propunem să contribuim la asigurarea unui cadru de sprijin adecvat pentru mame în această perioadă de tranziție, prin intervenții care îmbină sprijinul material cu cel emoțional și informațional. Este important ca fiecare persoană să aibă acces la resurse și să fie susținută într-un mod care îi respectă demnitatea și autonomia”, a declarat Gabriela Răduleț, consilieră la Sectorul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei Sibiului.

Intervențiile care combină sprijinul material cu cel psiho-social contribuie la creșterea siguranței și a stării de bine a familiilor, mai informează reprezentanții eparhiei. Astfel de inițiative pot avea un rol preventiv, facilitând accesul la resurse și reducând riscurile asociate situațiilor de vulnerabilitate.

Foto credit: Arhiepiscopia Sibiului